Колбаса "по-французски": такую закуску съедят за минуту

От такого блюда никто не откажется!

Вареная колбаса всегда напоминает нам о детстве и студенческих временах, когда мы были немного стеснены в средствах. Хотелось чего-то сытного, вкусного и при этом недорогого. Колбаса в кляре — именно такое блюдо: ароматное, нежное и при этом очень бюджетное.

SHUBA советует выбрать для его приготовления вареную колбасу, но можно использовать сосиски или сардельки. Если погрузите колбасу еще и в панировочные сухари и обжарите во фритюре, восторгу детей не будет предела. Попробуйте — и колбаса в кляре станет вашей любимой закуской.

Как приготовить колбасу в кляре

Ингредиенты на 8 порций:

вареная колбаса — 300 г;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

молоко 3,2% — 5 ст. л.;

майонез 67% — 2 ст. л.;

мука — 90 г;

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления:

Колбасу нарежьте кусочками по 5 мм в толщину. Для кляра смешайте яйцо, молоко, майонез и муку. Все перемешайте до однородного состояния. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Погрузите в кляр каждый кусочек колбасы и выложите на сковороду. Поджарьте колбасу до золотистой корочки с обеих сторон.

Пикантный соус тартар станет отличным дополнением к закуске. Приятного аппетита!