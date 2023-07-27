Колбаса "по-французски": такую закуску съедят за минуту
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От такого блюда никто не откажется!
Вареная колбаса всегда напоминает нам о детстве и студенческих временах, когда мы были немного стеснены в средствах. Хотелось чего-то сытного, вкусного и при этом недорогого. Колбаса в кляре — именно такое блюдо: ароматное, нежное и при этом очень бюджетное.
SHUBA советует выбрать для его приготовления вареную колбасу, но можно использовать сосиски или сардельки. Если погрузите колбасу еще и в панировочные сухари и обжарите во фритюре, восторгу детей не будет предела. Попробуйте — и колбаса в кляре станет вашей любимой закуской.
Как приготовить колбасу в кляре
Ингредиенты на 8 порций:
- вареная колбаса — 300 г;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- молоко 3,2% — 5 ст. л.;
- майонез 67% — 2 ст. л.;
- мука — 90 г;
- растительное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Колбасу нарежьте кусочками по 5 мм в толщину.
- Для кляра смешайте яйцо, молоко, майонез и муку. Все перемешайте до однородного состояния.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Погрузите в кляр каждый кусочек колбасы и выложите на сковороду. Поджарьте колбасу до золотистой корочки с обеих сторон.
Пикантный соус тартар станет отличным дополнением к закуске. Приятного аппетита!