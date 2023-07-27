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Колбаса "по-французски": такую закуску съедят за минуту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытная закуска за копейки
Сытная закуска за копейки. Фото shuba.life

От такого блюда никто не откажется!

Вареная колбаса всегда напоминает нам о детстве и студенческих временах, когда мы были немного стеснены в средствах. Хотелось чего-то сытного, вкусного и при этом недорогого. Колбаса в кляре — именно такое блюдо: ароматное, нежное и при этом очень бюджетное.

SHUBA советует выбрать для его приготовления вареную колбасу, но можно использовать сосиски или сардельки. Если погрузите колбасу еще и в панировочные сухари и обжарите во фритюре, восторгу детей не будет предела. Попробуйте — и колбаса в кляре станет вашей любимой закуской.

Как приготовить колбасу в кляре

Ингредиенты на 8 порций:

  • вареная колбаса — 300 г;
  • яйцо куриное, большое — 1 шт.;
  • молоко 3,2% — 5 ст. л.;
  • майонез 67% — 2 ст. л.;
  • мука — 90 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Колбасу нарежьте кусочками по 5 мм в толщину.
  2. Для кляра смешайте яйцо, молоко, майонез и муку. Все перемешайте до однородного состояния.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Погрузите в кляр каждый кусочек колбасы и выложите на сковороду. Поджарьте колбасу до золотистой корочки с обеих сторон.

Пикантный соус тартар станет отличным дополнением к закуске. Приятного аппетита!

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