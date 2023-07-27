Хоть сто банок закройте, будет мало: как приготовить бананово-имбирный джем без грамма сахара
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Наслаждайтесь вкуснятиной всю зиму
Если перепробованы даже самые экзотические рецепты варенья и джема, рекомендуем обратить внимание на бананово-имбирный джем. Сладкая и пряная вкуснятина без сахара — победитель среди необычной консервации.
Такой джем — отличный способ "уничтожить" несколько перезрелых бананов, залежавшихся на кухне. Приготовить его по рецепту Uaportal невероятно легко, добавив мед и корицу. По этому рецепту выходит только одна банка бананово-имбирного джема без сахара. Ну что, берем продукты и идем готовить?
Как приготовить бананово-имбирный джем
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт.;
- имбирь тертый – 15 г;
- апельсин, цедра – 1 шт.;
- сок апельсиновый – 1 шт.;
- лимон, сок – 1 шт.;
- корица молотая – 1/4 ч. л.;
- ванильный экстракт – 1/4 ч. л.;
- мед – 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Бананы очистите и нарежьте.
- Смешайте в кастрюле бананы с остальными ингредиентами.
- Варите массу на медленном огне, пока мед не раствориться. Доведите смесь до кипения, после чего варите ее еще около 15 минут.
- Готовый джем выложите в стерилизованную банку. Охладите и храните в холодильнике.
Такой бананово-имбирный джем — отличное дополнение к пышным оладьям. Уверены, что вы будете наслаждаться всю зиму.