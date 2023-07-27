Хоть сто банок закройте, будет мало: как приготовить бананово-имбирный джем без грамма сахара

Наслаждайтесь вкуснятиной всю зиму

Если перепробованы даже самые экзотические рецепты варенья и джема, рекомендуем обратить внимание на бананово-имбирный джем. Сладкая и пряная вкуснятина без сахара — победитель среди необычной консервации.

Такой джем — отличный способ "уничтожить" несколько перезрелых бананов, залежавшихся на кухне. Приготовить его по рецепту Uaportal невероятно легко, добавив мед и корицу. По этому рецепту выходит только одна банка бананово-имбирного джема без сахара. Ну что, берем продукты и идем готовить?

Как приготовить бананово-имбирный джем

Ингредиенты:

бананы – 2 шт.;

имбирь тертый – 15 г;

апельсин, цедра – 1 шт.;

сок апельсиновый – 1 шт.;

лимон, сок – 1 шт.;

корица молотая – 1/4 ч. л.;

ванильный экстракт – 1/4 ч. л.;

мед – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Бананы очистите и нарежьте. Смешайте в кастрюле бананы с остальными ингредиентами. Варите массу на медленном огне, пока мед не раствориться. Доведите смесь до кипения, после чего варите ее еще около 15 минут. Готовый джем выложите в стерилизованную банку. Охладите и храните в холодильнике.

Такой бананово-имбирный джем — отличное дополнение к пышным оладьям. Уверены, что вы будете наслаждаться всю зиму.