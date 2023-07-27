Ни уксуса, ни сахара, ни стерилизации: простейший рецепт маринованных огурцов на зиму

Вкус бочковых огурцов в банке

Маринованные огурцы – это популярная закуска к самым разнообразным блюдам. Их также добавляют в салаты, винегреты, супы, сэндвичи, солянки, соусы, начинки.

На сегодняшний день существуют сотни рецептов маринованных огурцов. Большинство из них содержит уксус и сахар, что не очень полезно для здоровья. А из-за долгой процедуры стерилизации иногда совсем не хочется делать запасы на зиму. Но если вы попробуете приготовить маринованные огурцы по "Бабусиним рецептам", вы очень удивитесь: быстрый и простой рецепт не содержит ни грамма сахара и уксуса. Попробуем?

Как приготовить хрустящие маринованные огурцы

Ингредиенты на 1 литровую банку:

хрен – 1/2 листа;

зонтик укропа – 1 шт.;

огурцы – на 1 литровую банку;

смородина – 3 листа;

вишня – 5 листов;

мелисса – 1 веточка;

чеснок – 4 зубчика;

петрушка – 6 веточек;

лимонная кислота – 1 ч. л.;

соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Огурцы моем, выкладываем в глубокую тару, заливаем водой и оставляем на пару часов. В банке выкладываем хрен, зонтик укропа, листья смородины и вишни, мелиссу, чеснок и петрушку. Туда же перекладываем огурцы. В кастрюлю с водой добавляем соль, кипятим. Выливаем воду в банку и оставляем под крышкой на 15 минут. Рассол выливаем обратно в кастрюлю и снова доводим до кипения. Заливаем рассол в банку, добавляем лимонную кислоту. Закатываем банку, немного трясем для растворения кислоты. Относим банку к полному остыванию крышкой вниз.

Зимой вы получите массу удовольствия, когда будете хрустеть огурчиками с жареной картошкой. Ешьте и готовьте с удовольствием!