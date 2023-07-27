Ни уксуса, ни сахара, ни стерилизации: простейший рецепт маринованных огурцов на зиму
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Вкус бочковых огурцов в банке
Маринованные огурцы – это популярная закуска к самым разнообразным блюдам. Их также добавляют в салаты, винегреты, супы, сэндвичи, солянки, соусы, начинки.
На сегодняшний день существуют сотни рецептов маринованных огурцов. Большинство из них содержит уксус и сахар, что не очень полезно для здоровья. А из-за долгой процедуры стерилизации иногда совсем не хочется делать запасы на зиму. Но если вы попробуете приготовить маринованные огурцы по "Бабусиним рецептам", вы очень удивитесь: быстрый и простой рецепт не содержит ни грамма сахара и уксуса. Попробуем?
Как приготовить хрустящие маринованные огурцы
Ингредиенты на 1 литровую банку:
- хрен – 1/2 листа;
- зонтик укропа – 1 шт.;
- огурцы – на 1 литровую банку;
- смородина – 3 листа;
- вишня – 5 листов;
- мелисса – 1 веточка;
- чеснок – 4 зубчика;
- петрушка – 6 веточек;
- лимонная кислота – 1 ч. л.;
- соль – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Огурцы моем, выкладываем в глубокую тару, заливаем водой и оставляем на пару часов.
- В банке выкладываем хрен, зонтик укропа, листья смородины и вишни, мелиссу, чеснок и петрушку. Туда же перекладываем огурцы.
- В кастрюлю с водой добавляем соль, кипятим. Выливаем воду в банку и оставляем под крышкой на 15 минут.
- Рассол выливаем обратно в кастрюлю и снова доводим до кипения. Заливаем рассол в банку, добавляем лимонную кислоту.
- Закатываем банку, немного трясем для растворения кислоты. Относим банку к полному остыванию крышкой вниз.
Зимой вы получите массу удовольствия, когда будете хрустеть огурчиками с жареной картошкой. Ешьте и готовьте с удовольствием!