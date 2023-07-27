Будете готовить каждый день: хитовый рецепт закуски из помидор и сыра

Отличная закуска и на праздничный стол, и к семейному ужину

Закуска — это палочка-выручалочка на все случаи жизни. Вряд ли какие-то дружеские посиделки или семейный обед обойдется без этого блюда. Холодные и горячие, овощные и мясные — простые в приготовлении, они способны утолить неожиданный голод.

Помидоры с сыром и чесноком – именно такая бюджетная и быстрая в приготовлении закуска на все случаи жизни. Такое блюдо по рецепту "ТСН" всегда первым разберут со стола, поэтому готовьте сразу много. И помните: для такой закуски лучше использовать спелые, упругие и мясистые плоды, а майонез заменить сметаной. Приступаем?

Как приготовить закуску из помидор и сыра

Ингредиенты:

помидоры свежие – 3 шт.;

яйцо – 2 шт.;

твердый сыр – 100 г;

чеснок – 3 зубчика;

майонез;

смесь перцев;

соль;

свежий укроп.

Способ приготовления:

Подготовьте необходимые продукты: яйцо сварите вкрутую и натрите на мелкой терке На крупной терке натрите сыр. В майонез пропустите через пресс чеснок, посолите и перемешайте. Вымойте и обсушите помидоры. Нарежьте их крупными кружочками и выложите на блюдо. Помидоры немного посолите, посыпьте смесью перцев, смажьте майонезом с чесноком. Сверху выложите натертое яйцо и посыпьте сыром. Украсьте укропом.

Блюдо готово. Если вы его подадите к мясу по еврейскому рецепту, восторгу близких и друзей не будет предела. Приятного аппетита!