Будете готовить каждый день: хитовый рецепт закуски из помидор и сыра
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Отличная закуска и на праздничный стол, и к семейному ужину
Закуска — это палочка-выручалочка на все случаи жизни. Вряд ли какие-то дружеские посиделки или семейный обед обойдется без этого блюда. Холодные и горячие, овощные и мясные — простые в приготовлении, они способны утолить неожиданный голод.
Помидоры с сыром и чесноком – именно такая бюджетная и быстрая в приготовлении закуска на все случаи жизни. Такое блюдо по рецепту "ТСН" всегда первым разберут со стола, поэтому готовьте сразу много. И помните: для такой закуски лучше использовать спелые, упругие и мясистые плоды, а майонез заменить сметаной. Приступаем?
Как приготовить закуску из помидор и сыра
Ингредиенты:
- помидоры свежие – 3 шт.;
- яйцо – 2 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- майонез;
- смесь перцев;
- соль;
- свежий укроп.
Способ приготовления:
- Подготовьте необходимые продукты: яйцо сварите вкрутую и натрите на мелкой терке На крупной терке натрите сыр. В майонез пропустите через пресс чеснок, посолите и перемешайте.
- Вымойте и обсушите помидоры. Нарежьте их крупными кружочками и выложите на блюдо.
- Помидоры немного посолите, посыпьте смесью перцев, смажьте майонезом с чесноком. Сверху выложите натертое яйцо и посыпьте сыром. Украсьте укропом.
Блюдо готово. Если вы его подадите к мясу по еврейскому рецепту, восторгу близких и друзей не будет предела. Приятного аппетита!