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Будете готовить каждый день: хитовый рецепт закуски из помидор и сыра

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Полезные и вкусные помидоры с сыром и чесноком
Полезные и вкусные помидоры с сыром и чесноком. Фото goodhouse.com.ua

Отличная закуска и на праздничный стол, и к семейному ужину

Закуска — это палочка-выручалочка на все случаи жизни. Вряд ли какие-то дружеские посиделки или семейный обед обойдется без этого блюда. Холодные и горячие, овощные и мясные — простые в приготовлении, они способны утолить неожиданный голод.

Помидоры с сыром и чесноком – именно такая бюджетная и быстрая в приготовлении закуска на все случаи жизни. Такое блюдо по рецепту "ТСН" всегда первым разберут со стола, поэтому готовьте сразу много. И помните: для такой закуски лучше использовать спелые, упругие и мясистые плоды, а майонез заменить сметаной. Приступаем?

Как приготовить закуску из помидор и сыра

Ингредиенты:

  • помидоры свежие – 3 шт.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • твердый сыр – 100 г;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • майонез;
  • смесь перцев;
  • соль;
  • свежий укроп.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте необходимые продукты: яйцо сварите вкрутую и натрите на мелкой терке На крупной терке натрите сыр. В майонез пропустите через пресс чеснок, посолите и перемешайте.
  2. Вымойте и обсушите помидоры. Нарежьте их крупными кружочками и выложите на блюдо.
  3. Помидоры немного посолите, посыпьте смесью перцев, смажьте майонезом с чесноком. Сверху выложите натертое яйцо и посыпьте сыром. Украсьте укропом.

Блюдо готово. Если вы его подадите к мясу по еврейскому рецепту, восторгу близких и друзей не будет предела. Приятного аппетита!

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