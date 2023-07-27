Вкусность с детства: эти лепешки просто тают во рту

Нужно совсем немного простейших продуктов

Мы рассказывали, как приготовить вкусный бисквит "Виктория" с заварным кремом и вишнями. Но, если столько времени у вас нет, а сладенького хочется, рекомендуем обратить внимание на этот рецепт сметанных лепешек.

Как их готовить, рассказали на портале SHUBA. Печенье из приведенного набора ингредиентов получается умеренно сладким, поэтому добавьте больше сахара, если вы любите более сладкую выпечку.

Ингредиенты:

Мука — 500 г

Теплая вода — 140 мл

Дрожжи сухие – 8 г.

Соль — 5 г

Сахар — 75 г

Сахар ванильный — 10 г

Масло сливочное 82% — 75 г

Сметана — 100 г

Яйцо куриное, желток – 1 шт.

Способ приготовления:

Растворим дрожжи в теплой воде, оставляем их на 5 минут. Добавляем ложку муки, смешиваем, накрываем миску полотенцем и оставляем еще на 10 минут. Перетираем холодное сливочное масло и муку в крошку. Добавляем сахар, ванильный сахар и сметану. Смешиваем тесто и опару. Тщательно вымешиваем. На 30 минут оставляем в теплом месте. Готовое тесто делим на 8 шариков. Из них формируем лепешки и перекладываем их на стеленный пергаментом противень. Оставляем еще на 30 минут. Затем выпекаем их в разогретой на 180 градусов духовке в течение 20 минут.

Коржики получаются вкусные и рассыпчатые. Идеально к чаю или кофе в джезве.