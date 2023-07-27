Укр

Считанные минуты и можно жарить: универсальное сырное тесто для пирожков

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такими пирожками очень легко наесться
Такими пирожками очень легко наесться. Фото shuba.life

Тесто получается вкусное и сытное

Жареные пирожки – это простое и сытное блюдо. Существует множество вариантов приготовления теста для жарки. Рассказываем, как приготовить творожную его вариацию.

Тесто, рецептом которого поделились на портале SHUBA, замешивается просто и готово сразу. Так можно приготовить пирожки с любой внутренностью. Единственная поправка – для соленых пирожков следует уменьшить количество сахара. Чтобы пирожки остались мягкими, важно забить тесто мукой.

Ингредиенты:

  • Сыр кисломолочный — 300 г
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Вода — 50 мл
  • Мука пшеничная — 320 г

Для начинки:

  • Абрикосы — 500 г
  • Сахар — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сыр протираем через сито или взбиваем блендером. Растираем однородный продукт с разрыхлителем, солью, сахаром, яйцами и растительным маслом.
  2. Вливаем воду. Поэтапно добавляем просеянную муку и замешиваем мягкое и эластичное тесто. Накрываем тесто полиэтиленовой плёнкой и переходим к начинке.
  3. Чистые и сухие абрикосы разделяем на половинки и вынимаем косточки. Раскатываем тесто, выдавливаем кружочки.
  4. На каждый кружочек кладем абрикос, посыпаем по вкусу сахаром. Залепляем пирожок.
  5. Жарим пирожки на среднем огне с обеих сторон до готовности. Выкладываем бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Пирожки получаются очень вкусными и сытными. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье на сметане.

Теги:
#Рецепт #Тесто #Пирожки