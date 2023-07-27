Считанные минуты и можно жарить: универсальное сырное тесто для пирожков
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Тесто получается вкусное и сытное
Жареные пирожки – это простое и сытное блюдо. Существует множество вариантов приготовления теста для жарки. Рассказываем, как приготовить творожную его вариацию.
Тесто, рецептом которого поделились на портале SHUBA, замешивается просто и готово сразу. Так можно приготовить пирожки с любой внутренностью. Единственная поправка – для соленых пирожков следует уменьшить количество сахара. Чтобы пирожки остались мягкими, важно забить тесто мукой.
Ингредиенты:
- Сыр кисломолочный — 300 г
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Вода — 50 мл
- Мука пшеничная — 320 г
Для начинки:
- Абрикосы — 500 г
- Сахар — по вкусу
Способ приготовления:
- Сыр протираем через сито или взбиваем блендером. Растираем однородный продукт с разрыхлителем, солью, сахаром, яйцами и растительным маслом.
- Вливаем воду. Поэтапно добавляем просеянную муку и замешиваем мягкое и эластичное тесто. Накрываем тесто полиэтиленовой плёнкой и переходим к начинке.
- Чистые и сухие абрикосы разделяем на половинки и вынимаем косточки. Раскатываем тесто, выдавливаем кружочки.
- На каждый кружочек кладем абрикос, посыпаем по вкусу сахаром. Залепляем пирожок.
- Жарим пирожки на среднем огне с обеих сторон до готовности. Выкладываем бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Пирожки получаются очень вкусными и сытными. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье на сметане.