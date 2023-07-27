Считанные минуты и можно жарить: универсальное сырное тесто для пирожков

Тесто получается вкусное и сытное

Жареные пирожки – это простое и сытное блюдо. Существует множество вариантов приготовления теста для жарки. Рассказываем, как приготовить творожную его вариацию.

Тесто, рецептом которого поделились на портале SHUBA, замешивается просто и готово сразу. Так можно приготовить пирожки с любой внутренностью. Единственная поправка – для соленых пирожков следует уменьшить количество сахара. Чтобы пирожки остались мягкими, важно забить тесто мукой.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный — 300 г

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Яйца куриные – 2 шт.

Масло растительное — 3 ст. л.

Вода — 50 мл

Мука пшеничная — 320 г

Для начинки:

Абрикосы — 500 г

Сахар — по вкусу

Способ приготовления:

Сыр протираем через сито или взбиваем блендером. Растираем однородный продукт с разрыхлителем, солью, сахаром, яйцами и растительным маслом. Вливаем воду. Поэтапно добавляем просеянную муку и замешиваем мягкое и эластичное тесто. Накрываем тесто полиэтиленовой плёнкой и переходим к начинке. Чистые и сухие абрикосы разделяем на половинки и вынимаем косточки. Раскатываем тесто, выдавливаем кружочки. На каждый кружочек кладем абрикос, посыпаем по вкусу сахаром. Залепляем пирожок. Жарим пирожки на среднем огне с обеих сторон до готовности. Выкладываем бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Пирожки получаются очень вкусными и сытными. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье на сметане.