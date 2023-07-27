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Бюджетное домашнее мороженое по британскому рецепту: понадобится всего несколько продуктов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такая прохладная вкуснятина — идеальна для жаркого лета
Такая прохладная вкуснятина — идеальна для жаркого лета. Фото shuba.life

Прекрасный вариант летнего десерта

Мы рассказывали, как приготовить вкусное домашнее мороженое из йогурта. Теперь делимся рецептом простого шоколадного лакомства. Так мороженое в домашних условиях готовится в Британии.

На приготовление простого шоколадного десерта нужно всего 15 минут. Остальное время — для замораживания. Для более яркого вкуса можно добавить фрукты, ягоды, орехи и т.д. Рецептом поделились на портале Shuba.

Ингредиенты:

  • 60 г какао-порошка
  • 1 банка сгущенки
  • 500 мл жирных сливок
  • ¼ чайной ложки соли
  • 100 г темного шоколада, нарезанного крупно

Способ приготовления:

  1. Какао-порошок кладем в кастрюлю со 100 мл воды. Ставим на средний огонь и перемешиваем до растворения.
  2. Переливаем смесь какао в большую миску. Добавляем сгущенку, сливки и щепотку соли. Взбиваем все миксером до однородной массы.
  3. Добавляем большую часть шоколада и перекладываем массу в большую миску. Остальным шоколадом посыпаем мороженое и отправляем его в морозилку на 5-6 часов.
  4. Перед тем, как разложить готовое мороженое по креманках, оно должно немного постоять при комнатной температуре. Достаточно 10-15 минут.

Лакомства получаются вкусные, в меру сладкие. Также мы рассказывали, как испечь вкусное сметанное печенье.

Теги:
#Рецепт #Шоколад #Мороженое #Десерт