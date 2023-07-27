Бюджетное домашнее мороженое по британскому рецепту: понадобится всего несколько продуктов

Прекрасный вариант летнего десерта

Мы рассказывали, как приготовить вкусное домашнее мороженое из йогурта. Теперь делимся рецептом простого шоколадного лакомства. Так мороженое в домашних условиях готовится в Британии.

На приготовление простого шоколадного десерта нужно всего 15 минут. Остальное время — для замораживания. Для более яркого вкуса можно добавить фрукты, ягоды, орехи и т.д. Рецептом поделились на портале Shuba.

Ингредиенты:

60 г какао-порошка

1 банка сгущенки

500 мл жирных сливок

¼ чайной ложки соли

100 г темного шоколада, нарезанного крупно

Способ приготовления:

Какао-порошок кладем в кастрюлю со 100 мл воды. Ставим на средний огонь и перемешиваем до растворения. Переливаем смесь какао в большую миску. Добавляем сгущенку, сливки и щепотку соли. Взбиваем все миксером до однородной массы. Добавляем большую часть шоколада и перекладываем массу в большую миску. Остальным шоколадом посыпаем мороженое и отправляем его в морозилку на 5-6 часов. Перед тем, как разложить готовое мороженое по креманках, оно должно немного постоять при комнатной температуре. Достаточно 10-15 минут.

Лакомства получаются вкусные, в меру сладкие. Также мы рассказывали, как испечь вкусное сметанное печенье.