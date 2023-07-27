Бюджетное домашнее мороженое по британскому рецепту: понадобится всего несколько продуктов
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Прекрасный вариант летнего десерта
Мы рассказывали, как приготовить вкусное домашнее мороженое из йогурта. Теперь делимся рецептом простого шоколадного лакомства. Так мороженое в домашних условиях готовится в Британии.
На приготовление простого шоколадного десерта нужно всего 15 минут. Остальное время — для замораживания. Для более яркого вкуса можно добавить фрукты, ягоды, орехи и т.д. Рецептом поделились на портале Shuba.
Ингредиенты:
- 60 г какао-порошка
- 1 банка сгущенки
- 500 мл жирных сливок
- ¼ чайной ложки соли
- 100 г темного шоколада, нарезанного крупно
Способ приготовления:
- Какао-порошок кладем в кастрюлю со 100 мл воды. Ставим на средний огонь и перемешиваем до растворения.
- Переливаем смесь какао в большую миску. Добавляем сгущенку, сливки и щепотку соли. Взбиваем все миксером до однородной массы.
- Добавляем большую часть шоколада и перекладываем массу в большую миску. Остальным шоколадом посыпаем мороженое и отправляем его в морозилку на 5-6 часов.
- Перед тем, как разложить готовое мороженое по креманках, оно должно немного постоять при комнатной температуре. Достаточно 10-15 минут.
Лакомства получаются вкусные, в меру сладкие. Также мы рассказывали, как испечь вкусное сметанное печенье.