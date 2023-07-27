Простое блюдо накормит всю семью: фантастически вкусные кабачковые котлетки

Нужно совсем немного простых продуктов

Летом, в сезон кабачков эти овощи входят в состав многих блюд. Это и неудивительно, ведь это простой и дешевый способ разнообразить рацион. Если вы уже готовили вкусное овощное рагу, обратите внимание на этот рецепт котлет.

Как их готовить, рассказали на портале "1 минута". Котлетки получаются непревзойденные по вкусу. Их не хватает, сколько бы ни нажарили.

Ингредиенты:

1 кабачок;

1 луковица;

1 картофелина;

500 г куриного фарша;

2 яйца;

2 ст.лож. манной крупы.

0,75 ч.лож. соли;

0,3 ч.лож. черного перца;

1 зубчик чеснока;

20 г петрушки.

Способ приготовления:

Кабачок, картофелину и луковицу натираем на крупную терку. Вмешиваем в овощи куриный фарш и разбиваем яйца. Сюда добавляем соль, перец, чеснок. Петрушку нарезаем мелко и тоже вмешиваем в массу. Сверху присыпаем манкой и оставляем. Не трогаем ориентировочно 20 минут, чтобы крупа набухла. Котлетки жарим на разогретой сковороде под закрытой крышкой. Цель – золотистая корочка с обеих сторон.

Эти котлетки можно есть как вполне самостоятельное блюдо, или приготовить гарнир. Например, прекрасно подойдет молодой картофель.