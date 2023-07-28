Этим блюдом вы не захотите ни с кем делиться: фантастический рецепт маринованной капусты

Готовьте сразу двойную порцию — только тогда хватит на всех!

Квашеная капуста – отличное самостоятельное блюдо и доступная закуска к любимому мясу. Она очень полезна, и даже после процесса брожения на этом овоще сохраняются все витамины, в

Рецепт этого блюда от "Це Смак" очень прост: для его приготовления вам нужны простые ингредиенты, а острый перец придаст квашеной капусте пикантности. Попробуйте – и ваша закуска будет невероятно хрустящей и аппетитной.

Как приготовить пикантную маринованную капусту

Ингредиенты на 10 порций:

капуста белокочанная – 2 кг;

морковь – 4 шт.;

чеснок – 4 зуб.;

перец чили – 1 шт.;

вода – 1 л;

сахар – 100 г;

соль – 2 ст. л.;

перец душистый – 10 шт.;

лавровый лист – 4 шт.;

гвоздика – 5 шт.;

подсолнечное масло – 100 мл;

уксус 9% – 100 мл.

Способ приготовления:

Подготовьте овощи. Помойте и нарежьте капусту. Морковь натрите на большой терке. Чеснок и острый перец порежьте на мелкие кусочки или тонкие пластины. Для маринада сахар растворите в литре воды. Добавьте соль, перец, гвоздику, лавровый лист и доведите до кипения. Снимите с огня и дайте остыть. Добавьте в пряную смесь масло и уксус. Капусту поочередно с чесноком и перцем выложите в удобную емкость. Залейте маринадом. Поставьте сверху что-нибудь тяжелое и оставьте на сутки в холодильник.

Подавайте капусту к любимому мясу по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!