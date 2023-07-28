Этим блюдом вы не захотите ни с кем делиться: фантастический рецепт маринованной капусты
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Готовьте сразу двойную порцию — только тогда хватит на всех!
Квашеная капуста – отличное самостоятельное блюдо и доступная закуска к любимому мясу. Она очень полезна, и даже после процесса брожения на этом овоще сохраняются все витамины, в
Рецепт этого блюда от "Це Смак" очень прост: для его приготовления вам нужны простые ингредиенты, а острый перец придаст квашеной капусте пикантности. Попробуйте – и ваша закуска будет невероятно хрустящей и аппетитной.
Как приготовить пикантную маринованную капусту
Ингредиенты на 10 порций:
- капуста белокочанная – 2 кг;
- морковь – 4 шт.;
- чеснок – 4 зуб.;
- перец чили – 1 шт.;
- вода – 1 л;
- сахар – 100 г;
- соль – 2 ст. л.;
- перец душистый – 10 шт.;
- лавровый лист – 4 шт.;
- гвоздика – 5 шт.;
- подсолнечное масло – 100 мл;
- уксус 9% – 100 мл.
Способ приготовления:
- Подготовьте овощи. Помойте и нарежьте капусту. Морковь натрите на большой терке. Чеснок и острый перец порежьте на мелкие кусочки или тонкие пластины.
- Для маринада сахар растворите в литре воды. Добавьте соль, перец, гвоздику, лавровый лист и доведите до кипения. Снимите с огня и дайте остыть. Добавьте в пряную смесь масло и уксус.
- Капусту поочередно с чесноком и перцем выложите в удобную емкость. Залейте маринадом.
- Поставьте сверху что-нибудь тяжелое и оставьте на сутки в холодильник.
Подавайте капусту к любимому мясу по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!