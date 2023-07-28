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Этим блюдом вы не захотите ни с кем делиться: фантастический рецепт маринованной капусты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Не блюдо, а сплошное удовольствие
Не блюдо, а сплошное удовольствие. Фото maximum.fm

Готовьте сразу двойную порцию — только тогда хватит на всех!

Квашеная капуста – отличное самостоятельное блюдо и доступная закуска к любимому мясу. Она очень полезна, и даже после процесса брожения на этом овоще сохраняются все витамины, в

Рецепт этого блюда от "Це Смак" очень прост: для его приготовления вам нужны простые ингредиенты, а острый перец придаст квашеной капусте пикантности. Попробуйте – и ваша закуска будет невероятно хрустящей и аппетитной.

Как приготовить пикантную маринованную капусту

Ингредиенты на 10 порций:

  • капуста белокочанная – 2 кг;
  • морковь – 4 шт.;
  • чеснок – 4 зуб.;
  • перец чили – 1 шт.;
  • вода – 1 л;
  • сахар – 100 г;
  • соль – 2 ст. л.;
  • перец душистый – 10 шт.;
  • лавровый лист – 4 шт.;
  • гвоздика – 5 шт.;
  • подсолнечное масло – 100 мл;
  • уксус 9% – 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте овощи. Помойте и нарежьте капусту. Морковь натрите на большой терке. Чеснок и острый перец порежьте на мелкие кусочки или тонкие пластины.
  2. Для маринада сахар растворите в литре воды. Добавьте соль, перец, гвоздику, лавровый лист и доведите до кипения. Снимите с огня и дайте остыть. Добавьте в пряную смесь масло и уксус.
  3. Капусту поочередно с чесноком и перцем выложите в удобную емкость. Залейте маринадом.
  4. Поставьте сверху что-нибудь тяжелое и оставьте на сутки в холодильник.

Подавайте капусту к любимому мясу по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Капуста #Закуска #Готовим дома