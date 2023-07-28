Рецепт "летнего" оливье: вы больше не захотите готовить по-другому

Классическое блюдо с новыми нотками

Оливье — один из самых популярных салатов зимой. Безусловно, рецептов его приготовления существует невероятное множество. Однако классический вариант его приготовления включает докторскую колбасу или отварное мясо, квашеные огурцы, консервированный горошек, отварные овощи и майонез.

А что, если заменить квашеные помидоры на свежие, консервированный горошек — на зеленый, а майонез — на сметану? Тогда получится фантастический салат, который вы будете с удовольствием есть все лето. Попробуйте приготовить раз по рецепту "Вкусно Новости" — и от такого оливье вы вряд ли сможете отказаться!

Как приготовить "летний" оливье

Ингредиенты:

300 гр докторской колбасы;

3 отварных картофелины;

морковь;

2 – 3 вареных куриных яйца;

2 – 3 свежих огурца;

200 гр зеленого горошка;

2 – 3 ст. л. сметаны;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Предварительно отваренные овощи и яйца нарезаем кубиками. Колбасу также нарезаем кубиками, свежие огурцы — кружочками. Все ингредиенты хорошо смешиваем. Добавляем соль, перец, опять все перемешиваем и заправляем сметаной.

Такой салат подаем с домашним хлебом или гренками по маминому рецепту. Приятного аппетита!