Укр

Рецепт "летнего" оливье: вы больше не захотите готовить по-другому

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Близкие удивятся такому оливье
Близкие удивятся такому оливье. Фото prostoway

Классическое блюдо с новыми нотками

Оливье — один из самых популярных салатов зимой. Безусловно, рецептов его приготовления существует невероятное множество. Однако классический вариант его приготовления включает докторскую колбасу или отварное мясо, квашеные огурцы, консервированный горошек, отварные овощи и майонез.

А что, если заменить квашеные помидоры на свежие, консервированный горошек — на зеленый, а майонез — на сметану? Тогда получится фантастический салат, который вы будете с удовольствием есть все лето. Попробуйте приготовить раз по рецепту "Вкусно Новости" — и от такого оливье вы вряд ли сможете отказаться!

Как приготовить "летний" оливье

Ингредиенты:

  • 300 гр докторской колбасы;
  • 3 отварных картофелины;
  • морковь;
  • 2 – 3 вареных куриных яйца;
  • 2 – 3 свежих огурца;
  • 200 гр зеленого горошка;
  • 2 – 3 ст. л. сметаны;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Предварительно отваренные овощи и яйца нарезаем кубиками.
  2. Колбасу также нарезаем кубиками, свежие огурцы — кружочками.
  3. Все ингредиенты хорошо смешиваем.
  4. Добавляем соль, перец, опять все перемешиваем и заправляем сметаной.

Такой салат подаем с домашним хлебом или гренками по маминому рецепту. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Оливье #Готовим дома