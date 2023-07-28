Рецепт "летнего" оливье: вы больше не захотите готовить по-другому
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Классическое блюдо с новыми нотками
Оливье — один из самых популярных салатов зимой. Безусловно, рецептов его приготовления существует невероятное множество. Однако классический вариант его приготовления включает докторскую колбасу или отварное мясо, квашеные огурцы, консервированный горошек, отварные овощи и майонез.
А что, если заменить квашеные помидоры на свежие, консервированный горошек — на зеленый, а майонез — на сметану? Тогда получится фантастический салат, который вы будете с удовольствием есть все лето. Попробуйте приготовить раз по рецепту "Вкусно Новости" — и от такого оливье вы вряд ли сможете отказаться!
Как приготовить "летний" оливье
Ингредиенты:
- 300 гр докторской колбасы;
- 3 отварных картофелины;
- морковь;
- 2 – 3 вареных куриных яйца;
- 2 – 3 свежих огурца;
- 200 гр зеленого горошка;
- 2 – 3 ст. л. сметаны;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Предварительно отваренные овощи и яйца нарезаем кубиками.
- Колбасу также нарезаем кубиками, свежие огурцы — кружочками.
- Все ингредиенты хорошо смешиваем.
- Добавляем соль, перец, опять все перемешиваем и заправляем сметаной.
Такой салат подаем с домашним хлебом или гренками по маминому рецепту. Приятного аппетита!