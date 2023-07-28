На Новый год поблагодарите за рецепт: вкуснейшие маринованные грибы на зиму
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Быстрый рецепт потрясающей закуски
Чтобы дома были вкусные и оригинальные маринованные шампиньоны или белые грибы, не обязательно нужно ходить в магазин. Невероятную закуску можно приготовить и дома — к тому же, она не будет содержать консервантов!
Восхитительные маринованные грибы по рецепту "Главреда" под силу приготовить любой хозяйке. Всего 20 минут вашего времени — потрясающая закуска на праздничный стол готова. Попробовав их на Новый год, каждый гость попросит рецепт.
Как приготовить маринованные грибы
Ингредиенты:
- грибы белые или шампиньоны — 450 гр;
- уксус — 3 ст. л.;
- вода — 70 мл;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сахар — на кончике ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль, гвоздика, лавровый лист, укроп — по вкусу.
Способ приготовления:
- Грибы хорошо помыть, почистить. Ножки и шапочки отделить. Если грибы очень крупные, необходимо их разрезать.
- Зубчик чеснока нужно натереть на мелкой терке.
- Отправить грибы на разогретую сковороду с растительным маслом. Добавить сахар, соль и влить воду. Перемешать, накрыть крышкой и готовить 5 минут.
- Выключить огонь, добавить чеснок, лавровый лист, гвоздику и укроп. Хорошо перемешать и дать постоять под крышкой несколько минут.
- Разложить грибы по баночкам, поставить в холодильник.
Через сутки можно наслаждаться грибной закуской вместе с ароматной картошечкой. Приятного аппетита!