На Новый год поблагодарите за рецепт: вкуснейшие маринованные грибы на зиму

Быстрый рецепт потрясающей закуски

Чтобы дома были вкусные и оригинальные маринованные шампиньоны или белые грибы, не обязательно нужно ходить в магазин. Невероятную закуску можно приготовить и дома — к тому же, она не будет содержать консервантов!

Восхитительные маринованные грибы по рецепту "Главреда" под силу приготовить любой хозяйке. Всего 20 минут вашего времени — потрясающая закуска на праздничный стол готова. Попробовав их на Новый год, каждый гость попросит рецепт.

Как приготовить маринованные грибы

Ингредиенты:

грибы белые или шампиньоны — 450 гр;

уксус — 3 ст. л.;

вода — 70 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — на кончике ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль, гвоздика, лавровый лист, укроп — по вкусу.

Способ приготовления:

Грибы хорошо помыть, почистить. Ножки и шапочки отделить. Если грибы очень крупные, необходимо их разрезать. Зубчик чеснока нужно натереть на мелкой терке. Отправить грибы на разогретую сковороду с растительным маслом. Добавить сахар, соль и влить воду. Перемешать, накрыть крышкой и готовить 5 минут. Выключить огонь, добавить чеснок, лавровый лист, гвоздику и укроп. Хорошо перемешать и дать постоять под крышкой несколько минут. Разложить грибы по баночкам, поставить в холодильник.

Через сутки можно наслаждаться грибной закуской вместе с ароматной картошечкой. Приятного аппетита!