Просто смешайте капусту и жареные яйца: теперь салат вы будете готовить только так

Необычное и оригинальное блюдо готовится так!

Очень хрустящая и сочная молодая капуста – отличная основа для приготовления легких салатов. Она хорошо сочетается со многими продуктами.

Сегодня вместе с "Порадницею" мы приготовим удивительный салат из молодой капусты и яиц. Пикантность этого блюда в том, что яйца мы будем не варить, а жарить в виде блинов. Необычное и оригинальное блюдо как по вкусу, так и по внешнему виду точно понравится вашим родным!

Как приготовить салат из молодой капусты с яйцами

Ингредиенты:

4 яйца;

1 небольшой кочан молодой капусты:

2 небольших свежих огурца

по 1 небольшому пучку зеленого лука и укропа;

0,5 ч. л. соли;

майонез, черный перец – по своему вкусу;

подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Яйца взбить, посолить и поперчить. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом. Налить небольшое количество яичной массы, равномерно ее распределить по сковороде, чтобы получился тонкий блинчик. Обжарить его до легкого золотистого цвета по бокам. Жарить блины до тех пор, пока не закончится яичная масса. Выложить их на тарелку и дать остыть. Сложить друг на друга, свернуть в рулет и нарезать очень тонкими полосками. Капусту тонко нашинковать. Огурцы порезать соломкой. Зелень порубить. Все продукты соединить, посолить, поперчить. Заправить майонезом и перемешать.

Блюдо готово. Подавайте салат с домашним хлебом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!