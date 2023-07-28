Просто смешайте капусту и жареные яйца: теперь салат вы будете готовить только так
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Необычное и оригинальное блюдо готовится так!
Очень хрустящая и сочная молодая капуста – отличная основа для приготовления легких салатов. Она хорошо сочетается со многими продуктами.
Сегодня вместе с "Порадницею" мы приготовим удивительный салат из молодой капусты и яиц. Пикантность этого блюда в том, что яйца мы будем не варить, а жарить в виде блинов. Необычное и оригинальное блюдо как по вкусу, так и по внешнему виду точно понравится вашим родным!
Как приготовить салат из молодой капусты с яйцами
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 1 небольшой кочан молодой капусты:
- 2 небольших свежих огурца
- по 1 небольшому пучку зеленого лука и укропа;
- 0,5 ч. л. соли;
- майонез, черный перец – по своему вкусу;
- подсолнечное масло.
Способ приготовления:
- Яйца взбить, посолить и поперчить.
- Разогреть сковороду с подсолнечным маслом.
- Налить небольшое количество яичной массы, равномерно ее распределить по сковороде, чтобы получился тонкий блинчик. Обжарить его до легкого золотистого цвета по бокам.
- Жарить блины до тех пор, пока не закончится яичная масса. Выложить их на тарелку и дать остыть. Сложить друг на друга, свернуть в рулет и нарезать очень тонкими полосками.
- Капусту тонко нашинковать. Огурцы порезать соломкой. Зелень порубить.
- Все продукты соединить, посолить, поперчить. Заправить майонезом и перемешать.
Блюдо готово. Подавайте салат с домашним хлебом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!