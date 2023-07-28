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Несколько минут – и блюдо готово: идеальный завтрак с кабачками для жаркого дня

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такая лепешка-омлет получается очень вкусной, а готовится просто
Такая лепешка-омлет получается очень вкусной, а готовится просто. Фото 1000.menu

Хороший вариант сытного завтрака

Кабачковые блюда очень вкусные, полезные и сытные. Если вы уже готовите вкусные сочные котлетки с кабачком, обратите внимание на эту закуску из кабачков с ветчиной.

Это идеальный завтрак – блюдо получается и вкусное, и сытное. Еще готовится просто и быстро. Рецептом поделились на портале Meta.ua.

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт. (небольшой);
  • ветчина – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • крахмал – 30 г;
  • свежий укроп;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Кабачок моем и очищаем от семян. Мякоть натираем на терке и солим, оставляем на несколько минут.
  2. Выделится сок. Его нужно слить, а кабачок отжать.
  3. Ветчину нарезаем мелкими кубиками. Также мелко крошим зелень.
  4. К кабачку добавляем яйцо, крахмал, зелень, ветчину. Солим и добавляем любимые специи. Все это хорошо тщательно перемешиваем.
  5. Выкладываем массу на горячую сковороду, смазанную маслом. Готовим несколько минут под крышкой, тогда переворачиваем и доводим до готовности. Должна быть золотистая корочка с двух сторон.

Вкуснее всего такое блюдо есть горячим, со сметаной или соусом на его основе. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное кабачковое рагу.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Омлет #Сниданок