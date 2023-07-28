Несколько минут – и блюдо готово: идеальный завтрак с кабачками для жаркого дня

Хороший вариант сытного завтрака

Кабачковые блюда очень вкусные, полезные и сытные. Если вы уже готовите вкусные сочные котлетки с кабачком, обратите внимание на эту закуску из кабачков с ветчиной.

Это идеальный завтрак – блюдо получается и вкусное, и сытное. Еще готовится просто и быстро. Рецептом поделились на портале Meta.ua.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт. (небольшой);

ветчина – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

крахмал – 30 г;

свежий укроп;

перец черный молотый;

соль;

растительное масло.

Способ приготовления:

Кабачок моем и очищаем от семян. Мякоть натираем на терке и солим, оставляем на несколько минут. Выделится сок. Его нужно слить, а кабачок отжать. Ветчину нарезаем мелкими кубиками. Также мелко крошим зелень. К кабачку добавляем яйцо, крахмал, зелень, ветчину. Солим и добавляем любимые специи. Все это хорошо тщательно перемешиваем. Выкладываем массу на горячую сковороду, смазанную маслом. Готовим несколько минут под крышкой, тогда переворачиваем и доводим до готовности. Должна быть золотистая корочка с двух сторон.

Вкуснее всего такое блюдо есть горячим, со сметаной или соусом на его основе. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное кабачковое рагу.