Несколько минут – и блюдо готово: идеальный завтрак с кабачками для жаркого дня
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Хороший вариант сытного завтрака
Кабачковые блюда очень вкусные, полезные и сытные. Если вы уже готовите вкусные сочные котлетки с кабачком, обратите внимание на эту закуску из кабачков с ветчиной.
Это идеальный завтрак – блюдо получается и вкусное, и сытное. Еще готовится просто и быстро. Рецептом поделились на портале Meta.ua.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт. (небольшой);
- ветчина – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- крахмал – 30 г;
- свежий укроп;
- перец черный молотый;
- соль;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Кабачок моем и очищаем от семян. Мякоть натираем на терке и солим, оставляем на несколько минут.
- Выделится сок. Его нужно слить, а кабачок отжать.
- Ветчину нарезаем мелкими кубиками. Также мелко крошим зелень.
- К кабачку добавляем яйцо, крахмал, зелень, ветчину. Солим и добавляем любимые специи. Все это хорошо тщательно перемешиваем.
- Выкладываем массу на горячую сковороду, смазанную маслом. Готовим несколько минут под крышкой, тогда переворачиваем и доводим до готовности. Должна быть золотистая корочка с двух сторон.
Вкуснее всего такое блюдо есть горячим, со сметаной или соусом на его основе. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное кабачковое рагу.