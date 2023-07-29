Идеальный летний рецепт: 10 минут - и кексы с ягодами на столе
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Завтракайте с удовольствием!
Надоело завтракать овсяной кашей и привычными бутербродами? Тогда приготовьте вкусный десерт!
Все, что нужно для приготовления кекс с ягодами — это просто смешать все ингредиенты и поставить тесто в микроволновку. Shuba использует замороженную малину, но в сезон можно взять и свежие любые ягоды. Возможно, такая выпечка будет менее "загорелой", чем в духовке, но не менее вкусной.
Как приготовить кексы с ягодами в микроволновке
Ингредиенты:
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- рисовая мука — 30 г;
- кефир — 30 мл;
- малина замороженная — 30 г;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- ванилин, сахар, растительное масло — по вкусу.
Для декора
- сметана — 1 ст. л.;
- малина — 5 шт.;
- миндальные хлопья — 5 г.
Способ приготовления:
- В миску вбейте одно яйцо, добавьте кефир и сахар по вкусу. Добавьте к смеси рисовую муку и все перемешайте.
- Добавьте разрыхлитель и щепотку ванилина и снова перемешайте тесто до однородности.
- Замороженную малину добавьте в тесто, осторожно перемешайте. Если у вас свежие ягоды, вы можете перед добавлением в тесто слегка присыпать их крахмалом, чтобы меньше выделялось сока.
- Смажьте растительным маслом форму для выпечки в микроволновке. Наполните форму на 2/3 тестом и выровняйте поверхность.
- Поставьте форму в микроволновую печь и выпекайте на самой большой мощности течение 4 минут.
- Достаньте кекс из микроволновки и дайте ему немного остыть. Сверху смажьте его нежирной сметаной. Посыпьте лепестками миндаля и украсьте ягодами малины.
А теперь приготовьте ароматный кофе и наслаждайтесь. Приятного аппетита и хорошего дня!