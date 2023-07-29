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Идеальный летний рецепт: 10 минут - и кексы с ягодами на столе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающие кексы с ягодами для прекрасного утра
Потрясающие кексы с ягодами для прекрасного утра. Фото shuba.life

Завтракайте с удовольствием!

Надоело завтракать овсяной кашей и привычными бутербродами? Тогда приготовьте вкусный десерт!

Все, что нужно для приготовления кекс с ягодами — это просто смешать все ингредиенты и поставить тесто в микроволновку. Shuba использует замороженную малину, но в сезон можно взять и свежие любые ягоды. Возможно, такая выпечка будет менее "загорелой", чем в духовке, но не менее вкусной.

Как приготовить кексы с ягодами в микроволновке

Ингредиенты:

  • яйцо куриное, большое — 1 шт.;
  • рисовая мука — 30 г;
  • кефир — 30 мл;
  • малина замороженная — 30 г;
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
  • ванилин, сахар, растительное масло — по вкусу.

Для декора

  • сметана — 1 ст. л.;
  • малина — 5 шт.;
  • миндальные хлопья — 5 г.

Способ приготовления:

  1. В миску вбейте одно яйцо, добавьте кефир и сахар по вкусу. Добавьте к смеси рисовую муку и все перемешайте.
  2. Добавьте разрыхлитель и щепотку ванилина и снова перемешайте тесто до однородности.
  3. Замороженную малину добавьте в тесто, осторожно перемешайте. Если у вас свежие ягоды, вы можете перед добавлением в тесто слегка присыпать их крахмалом, чтобы меньше выделялось сока.
  4. Смажьте растительным маслом форму для выпечки в микроволновке. Наполните форму на 2/3 тестом и выровняйте поверхность.
  5. Поставьте форму в микроволновую печь и выпекайте на самой большой мощности течение 4 минут.
  6. Достаньте кекс из микроволновки и дайте ему немного остыть. Сверху смажьте его нежирной сметаной. Посыпьте лепестками миндаля и украсьте ягодами малины.

А теперь приготовьте ароматный кофе и наслаждайтесь. Приятного аппетита и хорошего дня!

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