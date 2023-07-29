Еще одна идея, как приготовить кабачки: от таких блинов с чесночным соусом вряд кто-то откажется

Среди всех "кабачковых" рецептов этот лучший!

Не хватит, пожалуй, и вечности, чтобы приготовить все блюда с кабачками. Их жарят в кляре, маринуют по-корейски, закрывают на зиму — вряд ли возможно вспомнить все рецепты.

Сегодня мы с вами поделимся еще одним рецептом приготовления этого короля летом. Блинчики с чесночным соусом от "Школи життя" — это легко, просто и очень вкусно. Попробуйте – и это блюдо будет на вашем столе до поздней осени.

Как приготовить кабачковые блины с чесночным соусом

Ингредиенты:

кабачки – 400 г;

яйца – 2 шт.;

молоко – 240 мл;

соль, перец – по своему вкусу;

мука – 150.

Для соуса:

майонез – 2 ст.л;

сметана – 2 ст. л.;

чеснок – 2 зуб.;

зелень укропа.

Способ приготовления:

Молодые кабачки промойте, натрите на мелкой терке и отожмите. Если кабачки старые, лучше перед приготовлением их почистить. Добавьте в массу яйцо и влейте молоко. Посолите, поперчите по вкусу. Добавьте муку, перемешайте. Если тесто оказалось густым, добавьте еще одно яйцо. Половником выложите тесто на разогретую смазанную маслом сковороду с антипригарным покрытием. Распределите тесто тонким слоем. Выпекайте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета. Для соуса сметану соедините с майонезом, добавьте пропущенный через пресс чеснок и укроп. Смажьте каждый блинчик соусом, заверните в трубочку и разрежьте пополам.

Блинчики готовы. Вообще их подавать можно с любым соусом, по вашему вкусу. Приятного аппетита.