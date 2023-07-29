Еще одна идея, как приготовить кабачки: от таких блинов с чесночным соусом вряд кто-то откажется
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Среди всех "кабачковых" рецептов этот лучший!
Не хватит, пожалуй, и вечности, чтобы приготовить все блюда с кабачками. Их жарят в кляре, маринуют по-корейски, закрывают на зиму — вряд ли возможно вспомнить все рецепты.
Сегодня мы с вами поделимся еще одним рецептом приготовления этого короля летом. Блинчики с чесночным соусом от "Школи життя" — это легко, просто и очень вкусно. Попробуйте – и это блюдо будет на вашем столе до поздней осени.
Как приготовить кабачковые блины с чесночным соусом
Ингредиенты:
- кабачки – 400 г;
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 240 мл;
- соль, перец – по своему вкусу;
- мука – 150.
Для соуса:
- майонез – 2 ст.л;
- сметана – 2 ст. л.;
- чеснок – 2 зуб.;
- зелень укропа.
Способ приготовления:
- Молодые кабачки промойте, натрите на мелкой терке и отожмите. Если кабачки старые, лучше перед приготовлением их почистить.
- Добавьте в массу яйцо и влейте молоко. Посолите, поперчите по вкусу.
- Добавьте муку, перемешайте. Если тесто оказалось густым, добавьте еще одно яйцо.
- Половником выложите тесто на разогретую смазанную маслом сковороду с антипригарным покрытием. Распределите тесто тонким слоем. Выпекайте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета.
- Для соуса сметану соедините с майонезом, добавьте пропущенный через пресс чеснок и укроп.
- Смажьте каждый блинчик соусом, заверните в трубочку и разрежьте пополам.
Блинчики готовы. Вообще их подавать можно с любым соусом, по вашему вкусу. Приятного аппетита.