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Еще одна идея, как приготовить кабачки: от таких блинов с чесночным соусом вряд кто-то откажется

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
От таких кабачковых блинов вы не сможете оторваться!
От таких кабачковых блинов вы не сможете оторваться!. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Среди всех "кабачковых" рецептов этот лучший!

Не хватит, пожалуй, и вечности, чтобы приготовить все блюда с кабачками. Их жарят в кляре, маринуют по-корейски, закрывают на зиму — вряд ли возможно вспомнить все рецепты.

Сегодня мы с вами поделимся еще одним рецептом приготовления этого короля летом. Блинчики с чесночным соусом от "Школи життя" — это легко, просто и очень вкусно. Попробуйте – и это блюдо будет на вашем столе до поздней осени.

Как приготовить кабачковые блины с чесночным соусом

Ингредиенты:

  • кабачки – 400 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • молоко – 240 мл;
  • соль, перец – по своему вкусу;
  • мука – 150.

Для соуса:

  • майонез – 2 ст.л;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • зелень укропа.

Способ приготовления:

  1. Молодые кабачки промойте, натрите на мелкой терке и отожмите. Если кабачки старые, лучше перед приготовлением их почистить.
  2. Добавьте в массу яйцо и влейте молоко. Посолите, поперчите по вкусу.
  3. Добавьте муку, перемешайте. Если тесто оказалось густым, добавьте еще одно яйцо.
  4. Половником выложите тесто на разогретую смазанную маслом сковороду с антипригарным покрытием. Распределите тесто тонким слоем. Выпекайте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета.
  5. Для соуса сметану соедините с майонезом, добавьте пропущенный через пресс чеснок и укроп.
  6. Смажьте каждый блинчик соусом, заверните в трубочку и разрежьте пополам.

Блинчики готовы. Вообще их подавать можно с любым соусом, по вашему вкусу. Приятного аппетита.

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