Вкусно - пальчики оближете: рецепт яичницы с помидорами по-арабски

Такую шакшуку смогут приготовить даже дети

Если вы искали, как необычно приготовить классическую яичницу, то вы нашли как раз такой рецепт. Шакшука — это самый оригинальный рецепт пожарить яйца.

Эта восточная яичница по рецепту Shuba чрезвычайно ароматная за счет большого количества пряных трав и специй. Насыщенная и яркая, она идеально сочетается с хрустящим свежим хлебом. Это прекрасный рецепт, который поможет быстро накормить большую компанию.

Как приготовить шакшуку — помидоры с яйцами по-арабски

Ингредиенты на 4 порции:

томаты целые очищенные в собственном соку — 400 г;

перец болгарский красный — 1/2 шт.

томатное пюре — 50 г;

лук — 1/2 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

яйца куриные — 5 шт.;

шпинат — 15 г;

зира — 1 г;

паприка молотая — 1 г;

смесь трав — 2 г;

масло подсолнечное — 10 г;

соль, веточка петрушки — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте масло на сковороде на медленном или среднем огне. Нарежьте чеснок, лук и красный болгарский перец и потушите на сковороде несколько минут. Добавьте тмин, паприку, посолите, поперчите, перемешайте и готовьте 1 минуту. Добавьте томатное пюре и перемешивайте минуту. Затем размельчите и добавьте помидоры, размешайте, доведите до кипения и готовьте 10 минут. Размельчите и добавьте в массу шпинат размешайте. Создайте 4-5 лунок и осторожно разбейте по яйцу в каждую лунку. Накройте сковороду и готовьте 5-7 минут, пока яйца не "схватятся", но они должны оставаться мягкими.

Блюдо готово. Посыпьте грубо нарезанной петрушкой и подавайте шакшуку с домашним хлебом.