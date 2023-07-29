Укр

Вкусно - пальчики оближете: рецепт яичницы с помидорами по-арабски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Не просто вкусная и необычная, но еще и полезная шакшука
Не просто вкусная и необычная, но еще и полезная шакшука. Фото shuba.life

Такую шакшуку смогут приготовить даже дети

Если вы искали, как необычно приготовить классическую яичницу, то вы нашли как раз такой рецепт. Шакшука — это самый оригинальный рецепт пожарить яйца.

Эта восточная яичница по рецепту Shuba чрезвычайно ароматная за счет большого количества пряных трав и специй. Насыщенная и яркая, она идеально сочетается с хрустящим свежим хлебом. Это прекрасный рецепт, который поможет быстро накормить большую компанию.

Как приготовить шакшуку — помидоры с яйцами по-арабски

Ингредиенты на 4 порции:

  • томаты целые очищенные в собственном соку — 400 г;
  • перец болгарский красный — 1/2 шт.
  • томатное пюре — 50 г;
  • лук — 1/2 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • яйца куриные — 5 шт.;
  • шпинат — 15 г;
  • зира — 1 г;
  • паприка молотая — 1 г;
  • смесь трав — 2 г;
  • масло подсолнечное — 10 г;
  • соль, веточка петрушки — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте масло на сковороде на медленном или среднем огне.
  2. Нарежьте чеснок, лук и красный болгарский перец и потушите на сковороде несколько минут.
  3. Добавьте тмин, паприку, посолите, поперчите, перемешайте и готовьте 1 минуту.
  4. Добавьте томатное пюре и перемешивайте минуту. Затем размельчите и добавьте помидоры, размешайте, доведите до кипения и готовьте 10 минут.
  5. Размельчите и добавьте в массу шпинат размешайте. Создайте 4-5 лунок и осторожно разбейте по яйцу в каждую лунку.
  6. Накройте сковороду и готовьте 5-7 минут, пока яйца не "схватятся", но они должны оставаться мягкими.

Блюдо готово. Посыпьте грубо нарезанной петрушкой и подавайте шакшуку с домашним хлебом.

Теги:
#Рецепт #Яичница #Готовим дома #Шакшука