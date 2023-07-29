Вкусно - пальчики оближете: рецепт яичницы с помидорами по-арабски
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Такую шакшуку смогут приготовить даже дети
Если вы искали, как необычно приготовить классическую яичницу, то вы нашли как раз такой рецепт. Шакшука — это самый оригинальный рецепт пожарить яйца.
Эта восточная яичница по рецепту Shuba чрезвычайно ароматная за счет большого количества пряных трав и специй. Насыщенная и яркая, она идеально сочетается с хрустящим свежим хлебом. Это прекрасный рецепт, который поможет быстро накормить большую компанию.
Как приготовить шакшуку — помидоры с яйцами по-арабски
Ингредиенты на 4 порции:
- томаты целые очищенные в собственном соку — 400 г;
- перец болгарский красный — 1/2 шт.
- томатное пюре — 50 г;
- лук — 1/2 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- яйца куриные — 5 шт.;
- шпинат — 15 г;
- зира — 1 г;
- паприка молотая — 1 г;
- смесь трав — 2 г;
- масло подсолнечное — 10 г;
- соль, веточка петрушки — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте масло на сковороде на медленном или среднем огне.
- Нарежьте чеснок, лук и красный болгарский перец и потушите на сковороде несколько минут.
- Добавьте тмин, паприку, посолите, поперчите, перемешайте и готовьте 1 минуту.
- Добавьте томатное пюре и перемешивайте минуту. Затем размельчите и добавьте помидоры, размешайте, доведите до кипения и готовьте 10 минут.
- Размельчите и добавьте в массу шпинат размешайте. Создайте 4-5 лунок и осторожно разбейте по яйцу в каждую лунку.
- Накройте сковороду и готовьте 5-7 минут, пока яйца не "схватятся", но они должны оставаться мягкими.
Блюдо готово. Посыпьте грубо нарезанной петрушкой и подавайте шакшуку с домашним хлебом.