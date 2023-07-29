Курица в хлебе: блюдо, которое удивит всех гостей
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Блюдо легко справится с ролью основного для небольшой компании или закуски на праздничном столе
Ищете необычное, но простое в приготовлении блюдо, чтобы гостей и накормить, и удивить? Тогда вам сюда.
"Це Смак" предлагает интересный вариант для тех, кто любит готовить тесто самостоятельно – курицу в хлебе. Если вам не нравится возиться с тестом, можете использовать обычное покупное. Да и с начинками можно поэкспериментировать. Попробуйте – мы уверены, что вы не пожалеете!
Как приготовить курицу в хлебе
Ингредиенты на 6 порций:
- пшеничная мука – 500 г;
- дрожжи – 10 г;
- вода – 300-400 мл;
- сахар – 1 ч. л.;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- моцарелла — 400 г;
- болгарский перец – 100 г;
- куриное филе – 400 г;
- базилик – 50 г;
- прованские травы, соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте дрожжи с водой и сахаром, добавьте муку и соль и замесите тесто. Оно должно быть гладким и мягким. Положите в смазанную оливковым маслом миску, оставьте на час.
- Отварите и после мелко нарежьте куриное филе. Сыр натрите на большой терке, болгарский перец и базилик мелко порежьте.
- Раскатайте тесто в большой прямоугольник. Посыпьте его сыром, положите на него мясо, перец и посыпьте травами. Заверните в рулет и отложите на полчаса.
- Через указанное время положите хлеб на застеленный пергаментом противень и выпекайте 20-30 минут при 180 градусах.
Перед подачей пусть хлеб остынет 10 минут. В это время можно приготовить витаминный салат.