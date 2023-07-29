Курица в хлебе: блюдо, которое удивит всех гостей

Блюдо легко справится с ролью основного для небольшой компании или закуски на праздничном столе

Ищете необычное, но простое в приготовлении блюдо, чтобы гостей и накормить, и удивить? Тогда вам сюда.

"Це Смак" предлагает интересный вариант для тех, кто любит готовить тесто самостоятельно – курицу в хлебе. Если вам не нравится возиться с тестом, можете использовать обычное покупное. Да и с начинками можно поэкспериментировать. Попробуйте – мы уверены, что вы не пожалеете!

Как приготовить курицу в хлебе

Ингредиенты на 6 порций:

пшеничная мука – 500 г; дрожжи – 10 г; вода – 300-400 мл; сахар – 1 ч. л.; оливковое масло – 1 ст. л.; моцарелла — 400 г; болгарский перец – 100 г; куриное филе – 400 г; базилик – 50 г; прованские травы, соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте дрожжи с водой и сахаром, добавьте муку и соль и замесите тесто. Оно должно быть гладким и мягким. Положите в смазанную оливковым маслом миску, оставьте на час. Отварите и после мелко нарежьте куриное филе. Сыр натрите на большой терке, болгарский перец и базилик мелко порежьте. Раскатайте тесто в большой прямоугольник. Посыпьте его сыром, положите на него мясо, перец и посыпьте травами. Заверните в рулет и отложите на полчаса. Через указанное время положите хлеб на застеленный пергаментом противень и выпекайте 20-30 минут при 180 градусах.

Перед подачей пусть хлеб остынет 10 минут. В это время можно приготовить витаминный салат.