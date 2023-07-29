Завтрак, обед, праздничный стол: это чудо-намазка спасет в любой ситуации
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Такие вкусности и на застолье не стыдно подать
Намазки на бутерброды – весомая часть домашней кулинарии, как обыденной, так и праздничной. Если вы уже готовили творожный паштет-трехминутку, обратите внимание на этот рецепт рыбной намазки.
Для нее нужно всего несколько продуктов, но блюдо получается сытное и имеет яркий вкус. Готовится она очень быстро, можно даже подать завтрак. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- Консервированный тунец 150 г
- Маринованные огурцы 2 шт
- Яйцо куриное 2 шт
- Зеленый лук 20 г
- Майонез 2 ст. л
- Черный молотый перец, укроп – по вкусу
- Тостовой хлеб
Способ приготовления:
- Для этого рецепта подойдет любой залежавшийся у вас хлеб. Главное – немного подсушить его на сковородке.
- Яйца отвариваем, охлаждаем и чистим. Желток и белок нарезаем маленьким кубиком, перекладываем в миску. Маринованные огурцы также нарезаем небольшими кубиками, добавляем в яйца.
- С консервированного тунца сливаем жидкость, разминаем рыбу на пюре. Переводим в другие продукты.
- Чистую и сухую зелень тоже мелко крошим и кладем в миску. Добавляем немного майонеза, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
- Каждый ломтик хлеба разрезаем по диагонали на две половины. Обжариваем каждую из одной стороны до легкой корочки.
Когда хлеб остынет – можно смазывать. Также мы делились рецептом классической яичной намазки на бутерброды.