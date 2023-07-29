Завтрак, обед, праздничный стол: это чудо-намазка спасет в любой ситуации

Такие вкусности и на застолье не стыдно подать

Намазки на бутерброды – весомая часть домашней кулинарии, как обыденной, так и праздничной. Если вы уже готовили творожный паштет-трехминутку, обратите внимание на этот рецепт рыбной намазки.

Для нее нужно всего несколько продуктов, но блюдо получается сытное и имеет яркий вкус. Готовится она очень быстро, можно даже подать завтрак. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Консервированный тунец 150 г

Маринованные огурцы 2 шт

Яйцо куриное 2 шт

Зеленый лук 20 г

Майонез 2 ст. л

Черный молотый перец, укроп – по вкусу

Тостовой хлеб

Способ приготовления:

Для этого рецепта подойдет любой залежавшийся у вас хлеб. Главное – немного подсушить его на сковородке. Яйца отвариваем, охлаждаем и чистим. Желток и белок нарезаем маленьким кубиком, перекладываем в миску. Маринованные огурцы также нарезаем небольшими кубиками, добавляем в яйца. С консервированного тунца сливаем жидкость, разминаем рыбу на пюре. Переводим в другие продукты. Чистую и сухую зелень тоже мелко крошим и кладем в миску. Добавляем немного майонеза, соль и перец. Тщательно перемешиваем. Каждый ломтик хлеба разрезаем по диагонали на две половины. Обжариваем каждую из одной стороны до легкой корочки.

Когда хлеб остынет – можно смазывать. Также мы делились рецептом классической яичной намазки на бутерброды.