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Завтрак, обед, праздничный стол: это чудо-намазка спасет в любой ситуации

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант рыбных бутербродов
Прекрасный вариант рыбных бутербродов. Фото www.smakuj.com.ua

Такие вкусности и на застолье не стыдно подать

Намазки на бутерброды – весомая часть домашней кулинарии, как обыденной, так и праздничной. Если вы уже готовили творожный паштет-трехминутку, обратите внимание на этот рецепт рыбной намазки.

Для нее нужно всего несколько продуктов, но блюдо получается сытное и имеет яркий вкус. Готовится она очень быстро, можно даже подать завтрак. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец 150 г
  • Маринованные огурцы 2 шт
  • Яйцо куриное 2 шт
  • Зеленый лук 20 г
  • Майонез 2 ст. л
  • Черный молотый перец, укроп – по вкусу
  • Тостовой хлеб

Способ приготовления:

  1. Для этого рецепта подойдет любой залежавшийся у вас хлеб. Главное – немного подсушить его на сковородке.
  2. Яйца отвариваем, охлаждаем и чистим. Желток и белок нарезаем маленьким кубиком, перекладываем в миску. Маринованные огурцы также нарезаем небольшими кубиками, добавляем в яйца.
  3. С консервированного тунца сливаем жидкость, разминаем рыбу на пюре. Переводим в другие продукты.
  4. Чистую и сухую зелень тоже мелко крошим и кладем в миску. Добавляем немного майонеза, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
  5. Каждый ломтик хлеба разрезаем по диагонали на две половины. Обжариваем каждую из одной стороны до легкой корочки.

Когда хлеб остынет – можно смазывать. Также мы делились рецептом классической яичной намазки на бутерброды.

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#Рецепт #Консервы #Тунец #Бутерброды #намазка