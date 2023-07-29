Самый вкусный кабачковый рулет: гости точно спросят рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный вариант закуски к праздничному столу
Активно длится сезон кабачков, а это значит, что этот овощ есть чуть ли не в каждом втором блюде. Мы делились рецептом вкусной пикантной заготовки на зиму. Теперь рассказываем, как приготовить с кабачками вкусный закусочный рулет.
Рецептом поделились на портале "Колижанка". Его несложно воспроизвести дома. Получается очень вкусно – это отличный вариант оригинального блюда на праздничный стол.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Черный перец — щепотка
- Мука – 100 г.
Начинка:
- Сыр мягкий сливочный — 200 г
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Зелень любая – по вкусу
- Огурец – 1 шт.
- Помидор – 1 средний или 2 маленьких
Способ приготовления:
- Прежде всего включаем духовку на 180°C. Кабачки натираем на мелкой терке. Через несколько минут отжимаем весь сок из массы.
- В кабачки выбиваем четыре яйца. Добавляем специи по вкусу. Вмешиваем муку. Хорошо перемешиваем.
- Выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментом, и разравниваем тонким слоем. Выпекаем в среднем 20-25 минут. Точное время зависит от духовки.
- Пока лепешка охлаждается, делаем начинку. Смешиваем чеснок, творог и зелень. Нарезаем очень тонкими кусочками огурец и помидор.
- На остывший корж тонким слоем выкладываем творожную начинку. Выкладываем огурцы и помидоры, не заходя на край рулета.
- Заворачиваем рулет. Готовую закуску заворачиваем в кусок пергамента, а затем в пищевую пленку.
- Убираем рулет в холодильник. За 3 – 4 часа, а еще лучше – за ночь – он пропитается.
Подаем, порезав на порционные кусочки. Также мы рассказывали, как приготовить сытные картофельные лепешки.