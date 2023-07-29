Самый вкусный кабачковый рулет: гости точно спросят рецепт

Прекрасный вариант закуски к праздничному столу

Активно длится сезон кабачков, а это значит, что этот овощ есть чуть ли не в каждом втором блюде. Мы делились рецептом вкусной пикантной заготовки на зиму. Теперь рассказываем, как приготовить с кабачками вкусный закусочный рулет.

Рецептом поделились на портале "Колижанка". Его несложно воспроизвести дома. Получается очень вкусно – это отличный вариант оригинального блюда на праздничный стол.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Яйца – 4 шт.

Соль – 1 ч. л.

Черный перец — щепотка

Мука – 100 г.

Начинка:

Сыр мягкий сливочный — 200 г

Чеснок — 1-2 зубчика

Зелень любая – по вкусу

Огурец – 1 шт.

Помидор – 1 средний или 2 маленьких

Способ приготовления:

Прежде всего включаем духовку на 180°C. Кабачки натираем на мелкой терке. Через несколько минут отжимаем весь сок из массы. В кабачки выбиваем четыре яйца. Добавляем специи по вкусу. Вмешиваем муку. Хорошо перемешиваем. Выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментом, и разравниваем тонким слоем. Выпекаем в среднем 20-25 минут. Точное время зависит от духовки. Пока лепешка охлаждается, делаем начинку. Смешиваем чеснок, творог и зелень. Нарезаем очень тонкими кусочками огурец и помидор. На остывший корж тонким слоем выкладываем творожную начинку. Выкладываем огурцы и помидоры, не заходя на край рулета. Заворачиваем рулет. Готовую закуску заворачиваем в кусок пергамента, а затем в пищевую пленку. Убираем рулет в холодильник. За 3 – 4 часа, а еще лучше – за ночь – он пропитается.

Подаем, порезав на порционные кусочки. Также мы рассказывали, как приготовить сытные картофельные лепешки.