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Самый вкусный кабачковый рулет: гости точно спросят рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Приготовьте его, пока есть кабачки
Приготовьте его, пока есть кабачки. Фото Ням-ням за 5 минут

Прекрасный вариант закуски к праздничному столу

Активно длится сезон кабачков, а это значит, что этот овощ есть чуть ли не в каждом втором блюде. Мы делились рецептом вкусной пикантной заготовки на зиму. Теперь рассказываем, как приготовить с кабачками вкусный закусочный рулет.

Рецептом поделились на портале "Колижанка". Его несложно воспроизвести дома. Получается очень вкусно – это отличный вариант оригинального блюда на праздничный стол.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт.
  • Яйца – 4 шт.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Черный перец — щепотка
  • Мука – 100 г.

Начинка:

  • Сыр мягкий сливочный — 200 г
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Зелень любая – по вкусу
  • Огурец – 1 шт.
  • Помидор – 1 средний или 2 маленьких

Способ приготовления:

  1. Прежде всего включаем духовку на 180°C. Кабачки натираем на мелкой терке. Через несколько минут отжимаем весь сок из массы.
  2. В кабачки выбиваем четыре яйца. Добавляем специи по вкусу. Вмешиваем муку. Хорошо перемешиваем.
  3. Выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментом, и разравниваем тонким слоем. Выпекаем в среднем 20-25 минут. Точное время зависит от духовки.
  4. Пока лепешка охлаждается, делаем начинку. Смешиваем чеснок, творог и зелень. Нарезаем очень тонкими кусочками огурец и помидор.
  5. На остывший корж тонким слоем выкладываем творожную начинку. Выкладываем огурцы и помидоры, не заходя на край рулета.
  6. Заворачиваем рулет. Готовую закуску заворачиваем в кусок пергамента, а затем в пищевую пленку.
  7. Убираем рулет в холодильник. За 3 – 4 часа, а еще лучше – за ночь – он пропитается.

Подаем, порезав на порционные кусочки. Также мы рассказывали, как приготовить сытные картофельные лепешки.

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#Рецепт #Кабачки #Рулет #Закуска