Чудо-закуска: этот паштет из баклажанов гости съедят вместе с тарелкой

Прекрасный и для застолья, и для перекуса

Из сезонных баклажанов можно приготовить массу блюд. Можно вкусно закрыть их на зиму, но это уже после того, как все любимые овощные блюда будут приготовлены и съедены.

"Факты" поделились рецептом питательного и сытного паштета. Он готовится из запеченного баклажана. Чеснок, грецкие орехи и зелень делают его особенно вкусным. Паштет получается нежным и сочным.

Ингредиенты:

1 большой баклажан;

1 чеснок;

1 чайная ложка соли;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 небольшой пучок петрушки;

70 г грецких орехов.

Способ приготовления:

Баклажан моем, протыкаем в нескольких местах вилкой. С чеснока срезаем верхушку, очищаем и выкладываем на лист фольги. Полим оливковым маслом, солим по вкусу и заворачиваем в фольгу. Овощи выкладываем на противень и отправляем выпекаться в духовку. Время – 40 минут при температуре 200 С. Готовый баклажан остужаем, разрезаем пополам, очищаем от кожуры и нарезаем. Кусочки складываем в чашу блендера вместе с изрубленной петрушкой, грецкими орехами, запеченным чесноком и солью. Взбиваем до однородной массы.

Паштет выходит очень вкусным. В контейнере с плотной крышкой хранится в холодильнике в течение 5 дней. Еще одна вкусная намазка на бутерброды – из консервированного тунца.