Чудо-закуска: этот паштет из баклажанов гости съедят вместе с тарелкой
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Прекрасный и для застолья, и для перекуса
Из сезонных баклажанов можно приготовить массу блюд. Можно вкусно закрыть их на зиму, но это уже после того, как все любимые овощные блюда будут приготовлены и съедены.
"Факты" поделились рецептом питательного и сытного паштета. Он готовится из запеченного баклажана. Чеснок, грецкие орехи и зелень делают его особенно вкусным. Паштет получается нежным и сочным.
Ингредиенты:
- 1 большой баклажан;
- 1 чеснок;
- 1 чайная ложка соли;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 небольшой пучок петрушки;
- 70 г грецких орехов.
Способ приготовления:
- Баклажан моем, протыкаем в нескольких местах вилкой. С чеснока срезаем верхушку, очищаем и выкладываем на лист фольги. Полим оливковым маслом, солим по вкусу и заворачиваем в фольгу.
- Овощи выкладываем на противень и отправляем выпекаться в духовку. Время – 40 минут при температуре 200 С.
- Готовый баклажан остужаем, разрезаем пополам, очищаем от кожуры и нарезаем. Кусочки складываем в чашу блендера вместе с изрубленной петрушкой, грецкими орехами, запеченным чесноком и солью. Взбиваем до однородной массы.
Паштет выходит очень вкусным. В контейнере с плотной крышкой хранится в холодильнике в течение 5 дней. Еще одна вкусная намазка на бутерброды – из консервированного тунца.