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Чудо-закуска: этот паштет из баклажанов гости съедят вместе с тарелкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Хороший вариант бюджетной закуски
Хороший вариант бюджетной закуски. Фото 24 канал

Прекрасный и для застолья, и для перекуса

Из сезонных баклажанов можно приготовить массу блюд. Можно вкусно закрыть их на зиму, но это уже после того, как все любимые овощные блюда будут приготовлены и съедены.

"Факты" поделились рецептом питательного и сытного паштета. Он готовится из запеченного баклажана. Чеснок, грецкие орехи и зелень делают его особенно вкусным. Паштет получается нежным и сочным.

Ингредиенты:

  • 1 большой баклажан;
  • 1 чеснок;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 небольшой пучок петрушки;
  • 70 г грецких орехов.

Способ приготовления:

  1. Баклажан моем, протыкаем в нескольких местах вилкой. С чеснока срезаем верхушку, очищаем и выкладываем на лист фольги. Полим оливковым маслом, солим по вкусу и заворачиваем в фольгу.
  2. Овощи выкладываем на противень и отправляем выпекаться в духовку. Время – 40 минут при температуре 200 С.
  3. Готовый баклажан остужаем, разрезаем пополам, очищаем от кожуры и нарезаем. Кусочки складываем в чашу блендера вместе с изрубленной петрушкой, грецкими орехами, запеченным чесноком и солью. Взбиваем до однородной массы.

Паштет выходит очень вкусным. В контейнере с плотной крышкой хранится в холодильнике в течение 5 дней. Еще одна вкусная намазка на бутерброды – из консервированного тунца.

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#Рецепт #Баклажан #Паштет #намазка