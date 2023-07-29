Элементарный летний торт без выпечки будете готовить только его

Прекрасный вариант десерта в жару

Торты и пироги без выпечки – идеальный вариант для жаркого лета. Ведь когда на улице и так жарко, совсем не хочется возиться возле горячей духовки. Мы рассказывали, как приготовить замечательный торт с ягодами. Теперь делимся рецептом десерта из сладостей.

Приготовить его очень просто – духовка не понадобится. Как готовить торт из сладостей на своей инстаграм-странице рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

300 граммов крекера;

100 г сливочного масла;

1,5 ложки какао;

плитка шоколада;

900 г крем-сыра комнатной температуры;

150 г сахарной пудры;

1 пакетик ванильного сахара;

250 г жирных сливок 33%;

5 граммов желатина;

20 грамм воды;

250 г молочного шоколада;

150 граммов сливок для ганаша;

30 граммов воздушных рисовых шариков.

Способ приготовления:

Замачиваем желатин в прохладной воде. Крекеры измельчаем до крошек. Смешиваем их с какао и растопленным сливочным маслом. По бортикам формы выкладываем куски шоколада. На дно засыпаем толченый крекер, прессуя его стаканом. Основание готово. Ставим ее в морозильную камеру на 15 минут. Для начинки смешиваем крем-творог, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки. Растапливаем желатин. К желатину добавляем небольшое количество творожной массы. Перемешиваем, полученную смесь вливаем в общую массу крем-сыра. Достаем форму из морозильной камеры и вливаем творожную массу. Ставим торт на 15 минут в морозилку. Шоколад смешиваем с горячими сливками и шарами. Шоколадной массой заливаем торт сверху. Ставим его в холодильник на 12 часов.

Выходит очень вкусный, пышный, воздушный чизкейк. Также мы делились рецептом домашнего шоколадного мороженого.