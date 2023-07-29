Элементарный летний торт без выпечки будете готовить только его
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Прекрасный вариант десерта в жару
Торты и пироги без выпечки – идеальный вариант для жаркого лета. Ведь когда на улице и так жарко, совсем не хочется возиться возле горячей духовки. Мы рассказывали, как приготовить замечательный торт с ягодами. Теперь делимся рецептом десерта из сладостей.
Приготовить его очень просто – духовка не понадобится. Как готовить торт из сладостей на своей инстаграм-странице рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- 300 граммов крекера;
- 100 г сливочного масла;
- 1,5 ложки какао;
- плитка шоколада;
- 900 г крем-сыра комнатной температуры;
- 150 г сахарной пудры;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 250 г жирных сливок 33%;
- 5 граммов желатина;
- 20 грамм воды;
- 250 г молочного шоколада;
- 150 граммов сливок для ганаша;
- 30 граммов воздушных рисовых шариков.
Способ приготовления:
- Замачиваем желатин в прохладной воде. Крекеры измельчаем до крошек. Смешиваем их с какао и растопленным сливочным маслом.
- По бортикам формы выкладываем куски шоколада. На дно засыпаем толченый крекер, прессуя его стаканом.
- Основание готово. Ставим ее в морозильную камеру на 15 минут.
- Для начинки смешиваем крем-творог, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки. Растапливаем желатин.
- К желатину добавляем небольшое количество творожной массы. Перемешиваем, полученную смесь вливаем в общую массу крем-сыра.
- Достаем форму из морозильной камеры и вливаем творожную массу. Ставим торт на 15 минут в морозилку.
- Шоколад смешиваем с горячими сливками и шарами. Шоколадной массой заливаем торт сверху. Ставим его в холодильник на 12 часов.
Выходит очень вкусный, пышный, воздушный чизкейк. Также мы делились рецептом домашнего шоколадного мороженого.