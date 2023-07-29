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Элементарный летний торт без выпечки будете готовить только его

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Торт получается очень вкусным
Торт получается очень вкусным. Фото Коллаж "Телеграфа"

Прекрасный вариант десерта в жару

Торты и пироги без выпечки – идеальный вариант для жаркого лета. Ведь когда на улице и так жарко, совсем не хочется возиться возле горячей духовки. Мы рассказывали, как приготовить замечательный торт с ягодами. Теперь делимся рецептом десерта из сладостей.

Приготовить его очень просто – духовка не понадобится. Как готовить торт из сладостей на своей инстаграм-странице рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

  • 300 граммов крекера;
  • 100 г сливочного масла;
  • 1,5 ложки какао;
  • плитка шоколада;
  • 900 г крем-сыра комнатной температуры;
  • 150 г сахарной пудры;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 250 г жирных сливок 33%;
  • 5 граммов желатина;
  • 20 грамм воды;
  • 250 г молочного шоколада;
  • 150 граммов сливок для ганаша;
  • 30 граммов воздушных рисовых шариков.

Способ приготовления:

  1. Замачиваем желатин в прохладной воде. Крекеры измельчаем до крошек. Смешиваем их с какао и растопленным сливочным маслом.
  2. По бортикам формы выкладываем куски шоколада. На дно засыпаем толченый крекер, прессуя его стаканом.
  3. Основание готово. Ставим ее в морозильную камеру на 15 минут.
  4. Для начинки смешиваем крем-творог, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки. Растапливаем желатин.
  5. К желатину добавляем небольшое количество творожной массы. Перемешиваем, полученную смесь вливаем в общую массу крем-сыра.
  6. Достаем форму из морозильной камеры и вливаем творожную массу. Ставим торт на 15 минут в морозилку.
  7. Шоколад смешиваем с горячими сливками и шарами. Шоколадной массой заливаем торт сверху. Ставим его в холодильник на 12 часов.

Выходит очень вкусный, пышный, воздушный чизкейк. Также мы делились рецептом домашнего шоколадного мороженого.

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#Рецепт #Торт #Десерт #Эктор Хименес Браво