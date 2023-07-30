Накормите всю семью за 10 минут: ленивый рецепт яичницы в лаваше
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Аромат такой яичницы быстро поднимет всех с кровати!
Завтрак — важный прием пищи. Он должен соответствовать многим критериям: хочется приготовить всего за пару минут не только сытное и вкусное, но еще и полезное блюдо. Именно поэтому вам стоит попробовать ленивую яичницу в лаваше — на такой завтрак быстро сбегутся и взрослые, и дети.
Чтобы сделать ваш завтрак еще вкуснее, SHUBA советует в яичницу добавить тертый сыр и зелень. Готовить такое блюдо можно и на сливочном, и на растительном масле. Попробуем?
Как приготовить ленивую яичницу в лаваше
Ингредиенты:
- лаваш — 1 шт.;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- сметана — 1 ст. л.;
- ветчина — 15 г;
- масло сливочное 82% — 1 ч. л.;
- лук зеленый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Отделите желток от белка. Мелко нарежьте ветчину и добавьте ее вместе со сметаной в белок.
- Разогрейте на сковороде сливочное масло. Выложите лаваш и подверните края так, чтобы сделать бортики. По центру выложите белковую массу.
- В центр вбейте желток. Готовьте под крышкой на среднем огне около 5 минут. Если любите более жидкий желток, время приготовления можно сократить.
Кстати, тонкий лаваш для такого завтрака можно приготовить собственноручно. Всего три ингредиента — и он готов.