Накормите всю семью за 10 минут: ленивый рецепт яичницы в лаваше

Аромат такой яичницы быстро поднимет всех с кровати!

Завтрак — важный прием пищи. Он должен соответствовать многим критериям: хочется приготовить всего за пару минут не только сытное и вкусное, но еще и полезное блюдо. Именно поэтому вам стоит попробовать ленивую яичницу в лаваше — на такой завтрак быстро сбегутся и взрослые, и дети.

Чтобы сделать ваш завтрак еще вкуснее, SHUBA советует в яичницу добавить тертый сыр и зелень. Готовить такое блюдо можно и на сливочном, и на растительном масле. Попробуем?

Как приготовить ленивую яичницу в лаваше

Ингредиенты:

лаваш — 1 шт.;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

ветчина — 15 г;

масло сливочное 82% — 1 ч. л.;

лук зеленый — по вкусу.

Способ приготовления:

Отделите желток от белка. Мелко нарежьте ветчину и добавьте ее вместе со сметаной в белок. Разогрейте на сковороде сливочное масло. Выложите лаваш и подверните края так, чтобы сделать бортики. По центру выложите белковую массу. В центр вбейте желток. Готовьте под крышкой на среднем огне около 5 минут. Если любите более жидкий желток, время приготовления можно сократить.

Кстати, тонкий лаваш для такого завтрака можно приготовить собственноручно. Всего три ингредиента — и он готов.