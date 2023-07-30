Ни муки, ни выпечки: молочный десерт по этому рецепту вы будете есть ложками
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Не смотрите на другие рецепты — лучше вы все равно не найдете!
Когда летом хочется чего-нибудь легкого, простого и необычного, на помощь придет молочный десерт. Это идеальный вариант вкуснятины для невыносимой жары.
"1 хвилина" предлагает простой рецепт потрясающего молочного десерта - для его приготовления вам нужно всего несколько простых ингредиентов. К тому же он не нуждается в запекании. Готовится десерт всего пару минут, а все остальное за вас сделает холодильник. Попробуем?
Как приготовить молочный десерт
Ингредиенты:
- молоко – 300 мл;
- желтки – 3 шт.;
- сахар – 70 г.;
- ванильный сахар – 10 г.;
- сметана – 350 г.;
- желатин быстрорастворимый – 20 г.
Способ приготовления:
- Заливаем желатин в 100 мл холодного молока и перемешиваем.
- В глубокой кастрюле перемешиваем вилкой желтки, сахар, добавляем остальное молоко и ставим на огонь выше среднего.
- Помешивая массу, постепенно доводим ее до кипения. Снимаем с плиты и добавляем растворенный в воде желатин. Все вымешиваем и даем остыть.
- Перемешиваем сметану и ванильный сахар. Эту массу добавляем в холодную яичную смесь и хорошо вымешиваем.
- Массу заливаем в силиконовую форму, обматываем пленкой и ставим в холодильник на 2-3 часа. Когда десерт остыл – вытаскиваем из формы и подаем к столу.
Самое время приготовить к молочному десерту освежающий квас. Наслаждайтесь!