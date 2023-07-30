Ни муки, ни выпечки: молочный десерт по этому рецепту вы будете есть ложками

Не смотрите на другие рецепты — лучше вы все равно не найдете!

Когда летом хочется чего-нибудь легкого, простого и необычного, на помощь придет молочный десерт. Это идеальный вариант вкуснятины для невыносимой жары.

"1 хвилина" предлагает простой рецепт потрясающего молочного десерта - для его приготовления вам нужно всего несколько простых ингредиентов. К тому же он не нуждается в запекании. Готовится десерт всего пару минут, а все остальное за вас сделает холодильник. Попробуем?

Как приготовить молочный десерт

Ингредиенты:

молоко – 300 мл;

желтки – 3 шт.;

сахар – 70 г.;

ванильный сахар – 10 г.;

сметана – 350 г.;

желатин быстрорастворимый – 20 г.

Способ приготовления:

Заливаем желатин в 100 мл холодного молока и перемешиваем. В глубокой кастрюле перемешиваем вилкой желтки, сахар, добавляем остальное молоко и ставим на огонь выше среднего. Помешивая массу, постепенно доводим ее до кипения. Снимаем с плиты и добавляем растворенный в воде желатин. Все вымешиваем и даем остыть. Перемешиваем сметану и ванильный сахар. Эту массу добавляем в холодную яичную смесь и хорошо вымешиваем. Массу заливаем в силиконовую форму, обматываем пленкой и ставим в холодильник на 2-3 часа. Когда десерт остыл – вытаскиваем из формы и подаем к столу.

Самое время приготовить к молочному десерту освежающий квас. Наслаждайтесь!