Идеально к завтраку: рецепт самых ленивых вареников с маком

Приготовить такие вареники не составит особого труда

В украинской кухне существует немало блюд и с творогом, и с маком: это и сладкие старинные мандрыки, и любимые бабушкины булочки. А что, если попробовать соединить эти два продукта и приготовить вкуснятину с творогом и с маком?

Тогда получатся невероятные ленивые вареники. Приготовить такое блюдо по рецепту Shuba не составит особого труда, но есть с удовольствием будет вся семья. Попробуйте — и такие вареники станут вашим любимым завтраком!

Как приготовить ленивые вареники с маком и творогом

Ингредиенты на 4 порции:

сыр кисломолочный — 200 г;

соль — 2 г;

сахар — 2 ст. л.;

мука пшеничная — 2 ст. л.;

желтки куриные — 1 шт.;

мак — 2 ст. л.

Способ приготовления:

До состояния однородной массы перетрите через сито или перебейте в блендере творог. Добавьте сахар, соль, желток и перемешайте. В смесь добавьте муку и мак, перемешайте до однородности. Из получившегося тесто сформируйте руками небольшие шарики. Положите их в кипящую подсоленную воду. Кода ленивые вареники всплывут, проварите их 3 минуты и достаньте шумовкой.

Готовые ленивые вареники подавайте со сметаной или любимым вареньем. Приятного аппетита!