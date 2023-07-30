Идеально к завтраку: рецепт самых ленивых вареников с маком
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Приготовить такие вареники не составит особого труда
В украинской кухне существует немало блюд и с творогом, и с маком: это и сладкие старинные мандрыки, и любимые бабушкины булочки. А что, если попробовать соединить эти два продукта и приготовить вкуснятину с творогом и с маком?
Тогда получатся невероятные ленивые вареники. Приготовить такое блюдо по рецепту Shuba не составит особого труда, но есть с удовольствием будет вся семья. Попробуйте — и такие вареники станут вашим любимым завтраком!
Как приготовить ленивые вареники с маком и творогом
Ингредиенты на 4 порции:
- сыр кисломолочный — 200 г;
- соль — 2 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- мука пшеничная — 2 ст. л.;
- желтки куриные — 1 шт.;
- мак — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- До состояния однородной массы перетрите через сито или перебейте в блендере творог. Добавьте сахар, соль, желток и перемешайте.
- В смесь добавьте муку и мак, перемешайте до однородности.
- Из получившегося тесто сформируйте руками небольшие шарики. Положите их в кипящую подсоленную воду.
- Кода ленивые вареники всплывут, проварите их 3 минуты и достаньте шумовкой.
Готовые ленивые вареники подавайте со сметаной или любимым вареньем. Приятного аппетита!