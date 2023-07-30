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Идеально к завтраку: рецепт самых ленивых вареников с маком

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ленивые вареники с маком и творогом
Ленивые вареники с маком и творогом. Фото shuba.life

Приготовить такие вареники не составит особого труда

В украинской кухне существует немало блюд и с творогом, и с маком: это и сладкие старинные мандрыки, и любимые бабушкины булочки. А что, если попробовать соединить эти два продукта и приготовить вкуснятину с творогом и с маком?

Тогда получатся невероятные ленивые вареники. Приготовить такое блюдо по рецепту Shuba не составит особого труда, но есть с удовольствием будет вся семья. Попробуйте — и такие вареники станут вашим любимым завтраком!

Как приготовить ленивые вареники с маком и творогом

Ингредиенты на 4 порции:

  • сыр кисломолочный — 200 г;
  • соль — 2 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • мука пшеничная — 2 ст. л.;
  • желтки куриные — 1 шт.;
  • мак — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. До состояния однородной массы перетрите через сито или перебейте в блендере творог. Добавьте сахар, соль, желток и перемешайте.
  2. В смесь добавьте муку и мак, перемешайте до однородности.
  3. Из получившегося тесто сформируйте руками небольшие шарики. Положите их в кипящую подсоленную воду.
  4. Кода ленивые вареники всплывут, проварите их 3 минуты и достаньте шумовкой.

Готовые ленивые вареники подавайте со сметаной или любимым вареньем. Приятного аппетита!

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