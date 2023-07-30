Когда друзья пришли в гости: салат-пятиминутка, от которого устоять невозможно
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такого вы еще не пробовали
На первый взгляд простые салаты, как правило, получаются самыми вкусными и запоминающимися. К тому же кажется, что из крабовых палочек уже существует невероятное множество рецептов и придумать что-то новое невозможно.
Однако если соединить крабовые палочки и плавленый сырок, получится настоящее объедение с невероятным вкусом. Такое блюдо по рецепту "Главреда" подойдет на каждый день и точно украсит ваш праздничный стол.
Как приготовить крабовый салат с плавленным сырком
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 1 упаковка;
- яйца — 3 шт;
- плавленый сырок — 2 шт;
- кукуруза — 70 гр;
- легкий майонез или соус для салатов — 2 столовых ложки.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки почистите, порежьте тоненькой соломкой.
- На блюде сделайте майонезную сеточку и тоненьким шаром выложите на нее крабовые палочки.
- Почистите и натрите на мелкой терке отварные яйца и плавленый сырок.
- Положите натертые яйца на слой крабовых палочек, смажьте майонез. Далее идет слой натертого сыра.
- Из консервированной кукурузы слейте всю жидкость и аккуратно украсьте крабовый салат.
Салат готов. Подавайте его с картофельной запеканкой и ешьте с удовольствием!