Когда друзья пришли в гости: салат-пятиминутка, от которого устоять невозможно

Такого вы еще не пробовали

На первый взгляд простые салаты, как правило, получаются самыми вкусными и запоминающимися. К тому же кажется, что из крабовых палочек уже существует невероятное множество рецептов и придумать что-то новое невозможно.

Однако если соединить крабовые палочки и плавленый сырок, получится настоящее объедение с невероятным вкусом. Такое блюдо по рецепту "Главреда" подойдет на каждый день и точно украсит ваш праздничный стол.

Как приготовить крабовый салат с плавленным сырком

Ингредиенты:

крабовые палочки — 1 упаковка;

яйца — 3 шт;

плавленый сырок — 2 шт;

кукуруза — 70 гр;

легкий майонез или соус для салатов — 2 столовых ложки.

Способ приготовления:

Крабовые палочки почистите, порежьте тоненькой соломкой. На блюде сделайте майонезную сеточку и тоненьким шаром выложите на нее крабовые палочки. Почистите и натрите на мелкой терке отварные яйца и плавленый сырок. Положите натертые яйца на слой крабовых палочек, смажьте майонез. Далее идет слой натертого сыра. Из консервированной кукурузы слейте всю жидкость и аккуратно украсьте крабовый салат.

Салат готов. Подавайте его с картофельной запеканкой и ешьте с удовольствием!