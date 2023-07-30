Укр

Когда друзья пришли в гости: салат-пятиминутка, от которого устоять невозможно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Это самый вкусный салат из крабовых палочек
Это самый вкусный салат из крабовых палочек. Фото prostoway

Такого вы еще не пробовали

На первый взгляд простые салаты, как правило, получаются самыми вкусными и запоминающимися. К тому же кажется, что из крабовых палочек уже существует невероятное множество рецептов и придумать что-то новое невозможно.

Однако если соединить крабовые палочки и плавленый сырок, получится настоящее объедение с невероятным вкусом. Такое блюдо по рецепту "Главреда" подойдет на каждый день и точно украсит ваш праздничный стол.

Как приготовить крабовый салат с плавленным сырком

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 1 упаковка;
  • яйца — 3 шт;
  • плавленый сырок — 2 шт;
  • кукуруза — 70 гр;
  • легкий майонез или соус для салатов — 2 столовых ложки.

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки почистите, порежьте тоненькой соломкой.
  2. На блюде сделайте майонезную сеточку и тоненьким шаром выложите на нее крабовые палочки.
  3. Почистите и натрите на мелкой терке отварные яйца и плавленый сырок.
  4. Положите натертые яйца на слой крабовых палочек, смажьте майонез. Далее идет слой натертого сыра.
  5. Из консервированной кукурузы слейте всю жидкость и аккуратно украсьте крабовый салат.

Салат готов. Подавайте его с картофельной запеканкой и ешьте с удовольствием!

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#Рецепт #Салат #Крабовые палочки #Готовим дома