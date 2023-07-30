Укр

Секретный рецепт сала: съедят еще до того, как оно успеет настояться

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Один из любимых продуктов - сало
Один из любимых продуктов - сало. Фото tsn.ua

Соленое сало можно использовать как закуску и добавлять в различные блюда

Сало — любимый многими продукт. Его смело можно подавать к праздничному столу в качестве аппетитной закуски. Рецептов приготовления сала невероятное множество, и у каждого есть свой фирменный.

Сегодня мы вместе с "РБК-Украина" быстро и просто его засолим. Для этого нам понадобиться немного ингредиентов и времени. Попробуем?

Как засолить сало

Ингредиенты:

  • свежее сало — 1,5 — 2 кг;
  • вода — 1 л;
  • соль кухонная крупного помола — 200 г;
  • чеснок — 1 головка;
  • лавровый лист — 4 шт.;
  • перец черный молотый или душистый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для рассола добавьте в воду соль, поставьте на огонь и вскипятите. Снимите с огня и дайте полностью остыть.
  2. Нарежьте сало кусочками не шире 5 см — они должны свободно проходить в шейку банки.
  3. Почистите и пропустите через пресс чеснок, натрите им сало.
  4. Промойте теплой водой лавровый лист и немного обсушите.
  5. На дно каждой банки положите несколько кусочков сала шкуркой вниз, сверху добавьте по листочку лаврового листа и пару горошин, сверху — еще один слой сала. Куски не должны быть плотно прижатыми друг к другу.
  6. Полную до верха банку залейте готовым рассолом, накройте не плотно крышкой и оставьте при комнатной температуре на 3 дня. Потом закручиваем плотно крышкой и убираем в холодильник еще на три дня.

Из такого сало получатся невероятно вкусные потапцы. Попробуйте — и не пожалеете.

Теги:
#Рецепт #Сало #Готовим дома