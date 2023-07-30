Секретный рецепт сала: съедят еще до того, как оно успеет настояться
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Соленое сало можно использовать как закуску и добавлять в различные блюда
Сало — любимый многими продукт. Его смело можно подавать к праздничному столу в качестве аппетитной закуски. Рецептов приготовления сала невероятное множество, и у каждого есть свой фирменный.
Сегодня мы вместе с "РБК-Украина" быстро и просто его засолим. Для этого нам понадобиться немного ингредиентов и времени. Попробуем?
Как засолить сало
Ингредиенты:
- свежее сало — 1,5 — 2 кг;
- вода — 1 л;
- соль кухонная крупного помола — 200 г;
- чеснок — 1 головка;
- лавровый лист — 4 шт.;
- перец черный молотый или душистый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Для рассола добавьте в воду соль, поставьте на огонь и вскипятите. Снимите с огня и дайте полностью остыть.
- Нарежьте сало кусочками не шире 5 см — они должны свободно проходить в шейку банки.
- Почистите и пропустите через пресс чеснок, натрите им сало.
- Промойте теплой водой лавровый лист и немного обсушите.
- На дно каждой банки положите несколько кусочков сала шкуркой вниз, сверху добавьте по листочку лаврового листа и пару горошин, сверху — еще один слой сала. Куски не должны быть плотно прижатыми друг к другу.
- Полную до верха банку залейте готовым рассолом, накройте не плотно крышкой и оставьте при комнатной температуре на 3 дня. Потом закручиваем плотно крышкой и убираем в холодильник еще на три дня.
Из такого сало получатся невероятно вкусные потапцы. Попробуйте — и не пожалеете.