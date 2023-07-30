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Сытный ужин на всю семью за 20 минут: непревзойденный рецепт запеченной с колбасками пасты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Запеченную пасту с колбасками сметут быстро со стола
Запеченную пасту с колбасками сметут быстро со стола. Фото shuba.life

Идеальный вариант для всей семьи

Что делать, если в холодильнике осталось несколько колбасок для гриля? Приготовить запеченную с колбасками пасту!

Вкусное ароматное блюдо по рецепту Shuba родные расхватают горячим прямо с деко! А если все же останется немного пасты, ее можно заморозить прямо в контейнере и быстро разогреть в микроволновке при необходимости.

Как приготовить запеченную с колбасками пасту

Ингредиенты на 4 порции:

  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • колбаски — 8 шт.;
  • консервированные помидоры — 400 г;
  • овощной бульон — 300 мл;
  • масло сливочное — 50 г;
  • мука пшеничная — 50 г;
  • молоко — 500 г;
  • паста — 400 г.

Способ приготовления:

  1. Очистите и нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их на большой сковороде до мягкости и прозрачности, потушите в течение 2 минут.
  2. Нарежьте колбаски и обжарьте со всех сторон до румяной корочки. К колбаскам добавьте помидоры и овощной бульон, любимые специи и потушите 10 минут на умеренном огне.
  3. Растопите сливочное масло, добавьте к нему немного муки и перемешайте. Готовьте 2 минуты на среднем огне, постепенно добавляя молоко и постоянно помешивая. Смесь доведите до кипения, готовьте до загустения и снимите с огня. Посолите, поперчите.
  4. Сварите пасту согласно инструкции на упаковке, процедите.
  5. Пасту и колбасно-томатную смесь поместите в форму для запекания и залейте соусом.
  6. Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте пасту в течение 15 минут.

Подавайте такую пасту с любимым салатом и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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