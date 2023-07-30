Сытный ужин на всю семью за 20 минут: непревзойденный рецепт запеченной с колбасками пасты

Идеальный вариант для всей семьи

Что делать, если в холодильнике осталось несколько колбасок для гриля? Приготовить запеченную с колбасками пасту!

Вкусное ароматное блюдо по рецепту Shuba родные расхватают горячим прямо с деко! А если все же останется немного пасты, ее можно заморозить прямо в контейнере и быстро разогреть в микроволновке при необходимости.

Как приготовить запеченную с колбасками пасту

Ингредиенты на 4 порции:

оливковое масло — 1 ст. л.;

лук — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

колбаски — 8 шт.;

консервированные помидоры — 400 г;

овощной бульон — 300 мл;

масло сливочное — 50 г;

мука пшеничная — 50 г;

молоко — 500 г;

паста — 400 г.

Способ приготовления:

Очистите и нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их на большой сковороде до мягкости и прозрачности, потушите в течение 2 минут. Нарежьте колбаски и обжарьте со всех сторон до румяной корочки. К колбаскам добавьте помидоры и овощной бульон, любимые специи и потушите 10 минут на умеренном огне. Растопите сливочное масло, добавьте к нему немного муки и перемешайте. Готовьте 2 минуты на среднем огне, постепенно добавляя молоко и постоянно помешивая. Смесь доведите до кипения, готовьте до загустения и снимите с огня. Посолите, поперчите. Сварите пасту согласно инструкции на упаковке, процедите. Пасту и колбасно-томатную смесь поместите в форму для запекания и залейте соусом. Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте пасту в течение 15 минут.

Подавайте такую пасту с любимым салатом и наслаждайтесь! Приятного аппетита!