Сытный ужин на всю семью за 20 минут: непревзойденный рецепт запеченной с колбасками пасты
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Идеальный вариант для всей семьи
Что делать, если в холодильнике осталось несколько колбасок для гриля? Приготовить запеченную с колбасками пасту!
Вкусное ароматное блюдо по рецепту Shuba родные расхватают горячим прямо с деко! А если все же останется немного пасты, ее можно заморозить прямо в контейнере и быстро разогреть в микроволновке при необходимости.
Как приготовить запеченную с колбасками пасту
Ингредиенты на 4 порции:
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- колбаски — 8 шт.;
- консервированные помидоры — 400 г;
- овощной бульон — 300 мл;
- масло сливочное — 50 г;
- мука пшеничная — 50 г;
- молоко — 500 г;
- паста — 400 г.
Способ приготовления:
- Очистите и нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их на большой сковороде до мягкости и прозрачности, потушите в течение 2 минут.
- Нарежьте колбаски и обжарьте со всех сторон до румяной корочки. К колбаскам добавьте помидоры и овощной бульон, любимые специи и потушите 10 минут на умеренном огне.
- Растопите сливочное масло, добавьте к нему немного муки и перемешайте. Готовьте 2 минуты на среднем огне, постепенно добавляя молоко и постоянно помешивая. Смесь доведите до кипения, готовьте до загустения и снимите с огня. Посолите, поперчите.
- Сварите пасту согласно инструкции на упаковке, процедите.
- Пасту и колбасно-томатную смесь поместите в форму для запекания и залейте соусом.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте пасту в течение 15 минут.
Подавайте такую пасту с любимым салатом и наслаждайтесь! Приятного аппетита!