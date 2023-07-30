Когда будут облизаны все пальцы, вас спросят рецепт: лучше рецепта запеченных яблок не найдете

Идеальное блюдо для всей семьи

Один из лучших вариантов вкусно приготовить яблоки – это вкусно запечь их. Такой десерт получится не просто вкусным, но полезным и простым в приготовлении.

Если же запечь яблоки с изюмом и медом по рецепту "Це Смак", вы получите идеальный десерт и перекус для всех членов семьи. Ароматные и сладкие печеные фрукты у вас будут просить снова и снова.

Как приготовить яблоки с медом и изюмом

Ингредиенты на 7 порций:

яблоко – 7 шт.;

изюм – 200 г;

мед – 7 ч. л.;

корица – 7 ч. л.;

сахар – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Яблоки помойте под проточной водой, протрите насухо. По всей поверхности фрукта сделайте дырочки вилкой. Аккуратно срежьте верхушку плода и удалите сердцевину. Делать это нужно осторожно, чтобы яблоко не раскололось. Верхушку его не выбрасывайте. Помойте изюм. Оставьте его в теплой воде на полчаса, чтобы изюм стал более мягким. Внутрь каждого яблока уложите по одной чайной ложке меда и столько же сухофруктов. Смешайте корицу с сахаром. Этой смесью посыпьте начинку внутри яблок. Накройте каждый фрукт верхушкой. В форму для запекания налейте 1 см воды и выложите в нее яблоки. Запекайте полчаса при 200 градусах, пока яблоки не станут мягкими.

Кстати, запеченные яблоки — отличный ингредиент для вкусного соуса с хреном. Попробуйте — и вам точно понравится!