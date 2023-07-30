Когда будут облизаны все пальцы, вас спросят рецепт: лучше рецепта запеченных яблок не найдете
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Идеальное блюдо для всей семьи
Один из лучших вариантов вкусно приготовить яблоки – это вкусно запечь их. Такой десерт получится не просто вкусным, но полезным и простым в приготовлении.
Если же запечь яблоки с изюмом и медом по рецепту "Це Смак", вы получите идеальный десерт и перекус для всех членов семьи. Ароматные и сладкие печеные фрукты у вас будут просить снова и снова.
Как приготовить яблоки с медом и изюмом
Ингредиенты на 7 порций:
- яблоко – 7 шт.;
- изюм – 200 г;
- мед – 7 ч. л.;
- корица – 7 ч. л.;
- сахар – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Яблоки помойте под проточной водой, протрите насухо. По всей поверхности фрукта сделайте дырочки вилкой.
- Аккуратно срежьте верхушку плода и удалите сердцевину. Делать это нужно осторожно, чтобы яблоко не раскололось. Верхушку его не выбрасывайте.
- Помойте изюм. Оставьте его в теплой воде на полчаса, чтобы изюм стал более мягким.
- Внутрь каждого яблока уложите по одной чайной ложке меда и столько же сухофруктов.
- Смешайте корицу с сахаром. Этой смесью посыпьте начинку внутри яблок. Накройте каждый фрукт верхушкой.
- В форму для запекания налейте 1 см воды и выложите в нее яблоки. Запекайте полчаса при 200 градусах, пока яблоки не станут мягкими.
Кстати, запеченные яблоки — отличный ингредиент для вкусного соуса с хреном. Попробуйте — и вам точно понравится!