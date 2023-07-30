Рецепт томатного соуса из двух ингредиентов: в магазинах стоит сотни гривен
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
На соусе можно готовить и просто есть как кетчуп
Сейчас идет сезон активной консервации. Если вы уже закрыли огурцы и кабачки, пора переходить к следующему уровню — томатам. Ты более того, что помидорных заготовок есть множество.
К примеру, можно закрыть очень вкусный томатный соус. Понадобится всего 2 ингредиента. Его можно использовать к макаронам, лазаньи, мясу, добавлять в каши, в супы и т.д. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- Помидоры 5 кг в чистом виде.
- Баклажаны 3 кг в очищенном виде.
- Соль 1 ст.л (попробуйте и кладите по своему вкусу).
- Сахар 3-4 ст.л ( Попробуйте и кладите по своему вкусу).
- Оливковое масло без запаха 200мл.
- Перец черный молотый 1 ст.л
- Кориандр молотый 1 ст.л.
- Розмарин 1 ст.л не полный.
- Базилик сушеный 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Помидоры нарезаем небольшими кусочками, вырезаем плодоножки. Пропускаем помидоры через мясорубку и перекладываем в кастрюлю.
- Варим томаты до закипания. В это время баклажаны лишаем плодоножки и нарезаем. Также пропускаем через мясорубку, добавляем соль и оставляем в миске на 20 минут.
- В сковороде разогреваем оливковое масло. Баклажанную массу отжимаем от жидкости, частями обжариваем. Когда все баклажаны обжарены, выкладываем в кипящие томаты в кастрюлю, смешиваем.
- Солим, добавляем сахар. Перемешиваем и варим 20 минут. Готовим под крышкой на медленном огне.
- На этом этапе добавляем кориандр, розмарин, базилик и чёрный перец. Смешиваем и кипятим под крышкой 5 мин.
- Выкладываем заготовку в горячие стерилизованные банки. Плотно закрываем крышками.
Этот итальянский соус в магазинах стоит больших денег, а готовится очень просто. Также мы рассказывали об опасном советском методе консервации.