Рецепт томатного соуса из двух ингредиентов: в магазинах стоит сотни гривен

На соусе можно готовить и просто есть как кетчуп

Сейчас идет сезон активной консервации. Если вы уже закрыли огурцы и кабачки, пора переходить к следующему уровню — томатам. Ты более того, что помидорных заготовок есть множество.

К примеру, можно закрыть очень вкусный томатный соус. Понадобится всего 2 ингредиента. Его можно использовать к макаронам, лазаньи, мясу, добавлять в каши, в супы и т.д. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Помидоры 5 кг в чистом виде.

Баклажаны 3 кг в очищенном виде.

Соль 1 ст.л (попробуйте и кладите по своему вкусу).

Сахар 3-4 ст.л ( Попробуйте и кладите по своему вкусу).

Оливковое масло без запаха 200мл.

Перец черный молотый 1 ст.л

Кориандр молотый 1 ст.л.

Розмарин 1 ст.л не полный.

Базилик сушеный 2 ст.л.

Способ приготовления:

Помидоры нарезаем небольшими кусочками, вырезаем плодоножки. Пропускаем помидоры через мясорубку и перекладываем в кастрюлю. Варим томаты до закипания. В это время баклажаны лишаем плодоножки и нарезаем. Также пропускаем через мясорубку, добавляем соль и оставляем в миске на 20 минут. В сковороде разогреваем оливковое масло. Баклажанную массу отжимаем от жидкости, частями обжариваем. Когда все баклажаны обжарены, выкладываем в кипящие томаты в кастрюлю, смешиваем. Солим, добавляем сахар. Перемешиваем и варим 20 минут. Готовим под крышкой на медленном огне. На этом этапе добавляем кориандр, розмарин, базилик и чёрный перец. Смешиваем и кипятим под крышкой 5 мин. Выкладываем заготовку в горячие стерилизованные банки. Плотно закрываем крышками.

Этот итальянский соус в магазинах стоит больших денег, а готовится очень просто. Также мы рассказывали об опасном советском методе консервации.