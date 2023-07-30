Не покупайте дорогой сливочный сыр: он готовится за 15 минут из двух продуктов
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Выходит еще вкуснее, чем в магазине
Сливочный сыр всегда пригодится дома. Его можно добавлять в намазку для бутербродов, а также использовать для кремов и десертов. И его легко приготовить на дому.
Понадобится всего два ингредиента, которые требуются для приготовления. Еще и готовится очень просто – в сумме вы потратите не больше 15 минут. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- 400 г сметаны;
- 400 г кефира.
Способ приготовления:
- Кефир и сметану замораживаем. Удобнее если они будут в пакетах. Отправляем их с вечера в морозилку.
- Достаем молочные "камни" и снимаем с них упаковку. В большую миску ставим дуршлаг, выстланный марлей, сложенной ее в несколько слоев.
- В марлю выкладываем замороженный кефир со сметаной. Заворачиваем марлю узелком и оставьте до вечера.
- Когда комочки разморозятся, а сыворотка стечет в миску, в марле останется почти готовый творог. Накрываем массу тарелкой и придавливаем чем-нибудь тяжелым.
- Когда стечет вся сыворотка, перекладываем творог в пищевой контейнер и перемешиваем. Должно получиться около 350 г готового продукта.
Если планируете готовить из него десерты, такие как ягодный летний чизкейк, лучше дать ему настояться хотя бы 4 часа. После этого он будет лучше сбиваться.