Не покупайте дорогой сливочный сыр: он готовится за 15 минут из двух продуктов

Выходит еще вкуснее, чем в магазине

Сливочный сыр всегда пригодится дома. Его можно добавлять в намазку для бутербродов, а также использовать для кремов и десертов. И его легко приготовить на дому.

Понадобится всего два ингредиента, которые требуются для приготовления. Еще и готовится очень просто – в сумме вы потратите не больше 15 минут. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

400 г сметаны;

400 г кефира.

Способ приготовления:

Кефир и сметану замораживаем. Удобнее если они будут в пакетах. Отправляем их с вечера в морозилку. Достаем молочные "камни" и снимаем с них упаковку. В большую миску ставим дуршлаг, выстланный марлей, сложенной ее в несколько слоев. В марлю выкладываем замороженный кефир со сметаной. Заворачиваем марлю узелком и оставьте до вечера. Когда комочки разморозятся, а сыворотка стечет в миску, в марле останется почти готовый творог. Накрываем массу тарелкой и придавливаем чем-нибудь тяжелым. Когда стечет вся сыворотка, перекладываем творог в пищевой контейнер и перемешиваем. Должно получиться около 350 г готового продукта.

Если планируете готовить из него десерты, такие как ягодный летний чизкейк, лучше дать ему настояться хотя бы 4 часа. После этого он будет лучше сбиваться.