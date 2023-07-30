Котлетки с сюрпризом: можно нажарить гору котлет из горсти мяса

Прекрасный вариант полноценного ужина

Все любят сочные котлеты, но со временем и они могут надоесть. В таком случае пригодится следующий рецепт. Котлетки в картофельной шубе – отличный способ разнообразить рацион.

Для приготовления этого блюда нужно совсем немного продуктов. Рецептом разделились на портале "1 минута". и:

Ингредиенты:

2 куриных филе;

1 кг картофеля;

1 яйцо;

2 ст. ложки муки;

0,5 ч. ложки соли.

Способ приготовления:

Кусочки куриного филе нарезаем вдоль. Отбиваем, солим и добавляем приправы. Лучше всего втереть приправы в мясо. Картофель чистим и натираем на терке. Солим и через несколько минут отжимаем из нее жидкость. Добавляем яйцо, муку и замешиваем как тесто. Каждый кусочек филе покрываем с обеих сторон картофельным тестом. Так формируем все котлетки. Жарим их на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Жарим на медленном огне. Цель – аппетитная золотистая корочка с обеих сторон.

В итоге вы получаете полноценное блюдо, не требующее дополнительного гарнира. Очень вкусно есть ее со сметаной или же соусом на ее основе.