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Котлетки с сюрпризом: можно нажарить гору котлет из горсти мяса

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Эти котлетки получаются очень сочными и вкусными
Эти котлетки получаются очень сочными и вкусными. Фото Колежанка

Прекрасный вариант полноценного ужина

Все любят сочные котлеты, но со временем и они могут надоесть. В таком случае пригодится следующий рецепт. Котлетки в картофельной шубе – отличный способ разнообразить рацион.

Для приготовления этого блюда нужно совсем немного продуктов. Рецептом разделились на портале "1 минута". и:

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе;
  • 1 кг картофеля;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. ложки муки;
  • 0,5 ч. ложки соли.

Способ приготовления:

  1. Кусочки куриного филе нарезаем вдоль. Отбиваем, солим и добавляем приправы. Лучше всего втереть приправы в мясо.
  2. Картофель чистим и натираем на терке. Солим и через несколько минут отжимаем из нее жидкость. Добавляем яйцо, муку и замешиваем как тесто.
  3. Каждый кусочек филе покрываем с обеих сторон картофельным тестом. Так формируем все котлетки.
  4. Жарим их на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Жарим на медленном огне. Цель – аппетитная золотистая корочка с обеих сторон.

В итоге вы получаете полноценное блюдо, не требующее дополнительного гарнира. Очень вкусно есть ее со сметаной или же соусом на ее основе.

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#Рецепт #Картофель #Котлеты #Драники