Котлетки с сюрпризом: можно нажарить гору котлет из горсти мяса
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный вариант полноценного ужина
Все любят сочные котлеты, но со временем и они могут надоесть. В таком случае пригодится следующий рецепт. Котлетки в картофельной шубе – отличный способ разнообразить рацион.
Для приготовления этого блюда нужно совсем немного продуктов. Рецептом разделились на портале "1 минута". и:
Ингредиенты:
- 2 куриных филе;
- 1 кг картофеля;
- 1 яйцо;
- 2 ст. ложки муки;
- 0,5 ч. ложки соли.
Способ приготовления:
- Кусочки куриного филе нарезаем вдоль. Отбиваем, солим и добавляем приправы. Лучше всего втереть приправы в мясо.
- Картофель чистим и натираем на терке. Солим и через несколько минут отжимаем из нее жидкость. Добавляем яйцо, муку и замешиваем как тесто.
- Каждый кусочек филе покрываем с обеих сторон картофельным тестом. Так формируем все котлетки.
- Жарим их на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Жарим на медленном огне. Цель – аппетитная золотистая корочка с обеих сторон.
В итоге вы получаете полноценное блюдо, не требующее дополнительного гарнира. Очень вкусно есть ее со сметаной или же соусом на ее основе.