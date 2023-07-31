Укр

Оладьи как в детском саду: секрет пышности в одном ингредиенте

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пышные и вкусные оладьи - лучший завтрак
Пышные и вкусные оладьи - лучший завтрак. Фото shuba.life

Приготовить такие оладьи невероятно просто

Завтрак — один из важнейших приемов пищи, ведь именно от него зависит ваше самочувствие и настроение в течении всего дня. Именно по этой причине завтрак должен быть вкусным, насыщать и просто готовиться.

Одним из блюд, которые заряжают энергией, являются оладьи. Для особой пышности "Мета" рекомендует готовить их на дрожжах — помните, именно такие подавали в детском саду. На такой завтрак ваших близких звать не придется, они будут прибегать сами. Попробуем?

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

  • мука — 500 г;
  • сухие дрожжи — 5 г;
  • теплая вода — 2 ст.;
  • сахар — 150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло - 2 ст.л;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Возьмите несколько столовых ложек теплой воды с температурой не выше 35 градусов, дрожжи и столовую ложку сахара, приготовьте опару и оставьте на полчаса.
  2. Отдельно взбейте яйца, соль, сахар и растительное масло.
  3. Поднявшуюся опару смешайте с просеянной мукой и основным объемом воды.
  4. Соедините две части теста, дайте ему "подышать" и подняться, только после этого приступайте к жарке оладий.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом, ложкой добавьте тесто и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые оладьи подавайте к столу со сметаной, любимым вареньем, медом или домашним сгущенным молоком. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Оладьи #Готовим дома