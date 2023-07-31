Оладьи как в детском саду: секрет пышности в одном ингредиенте

Приготовить такие оладьи невероятно просто

Завтрак — один из важнейших приемов пищи, ведь именно от него зависит ваше самочувствие и настроение в течении всего дня. Именно по этой причине завтрак должен быть вкусным, насыщать и просто готовиться.

Одним из блюд, которые заряжают энергией, являются оладьи. Для особой пышности "Мета" рекомендует готовить их на дрожжах — помните, именно такие подавали в детском саду. На такой завтрак ваших близких звать не придется, они будут прибегать сами. Попробуем?

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

мука — 500 г;

сухие дрожжи — 5 г;

теплая вода — 2 ст.;

сахар — 150 г;

яйца — 2 шт.;

растительное масло - 2 ст.л;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Возьмите несколько столовых ложек теплой воды с температурой не выше 35 градусов, дрожжи и столовую ложку сахара, приготовьте опару и оставьте на полчаса. Отдельно взбейте яйца, соль, сахар и растительное масло. Поднявшуюся опару смешайте с просеянной мукой и основным объемом воды. Соедините две части теста, дайте ему "подышать" и подняться, только после этого приступайте к жарке оладий. Разогрейте сковороду с растительным маслом, ложкой добавьте тесто и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые оладьи подавайте к столу со сметаной, любимым вареньем, медом или домашним сгущенным молоком. Приятного аппетита!