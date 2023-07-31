Оладьи как в детском саду: секрет пышности в одном ингредиенте
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Приготовить такие оладьи невероятно просто
Завтрак — один из важнейших приемов пищи, ведь именно от него зависит ваше самочувствие и настроение в течении всего дня. Именно по этой причине завтрак должен быть вкусным, насыщать и просто готовиться.
Одним из блюд, которые заряжают энергией, являются оладьи. Для особой пышности "Мета" рекомендует готовить их на дрожжах — помните, именно такие подавали в детском саду. На такой завтрак ваших близких звать не придется, они будут прибегать сами. Попробуем?
Как приготовить пышные оладьи
Ингредиенты:
- мука — 500 г;
- сухие дрожжи — 5 г;
- теплая вода — 2 ст.;
- сахар — 150 г;
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло - 2 ст.л;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Возьмите несколько столовых ложек теплой воды с температурой не выше 35 градусов, дрожжи и столовую ложку сахара, приготовьте опару и оставьте на полчаса.
- Отдельно взбейте яйца, соль, сахар и растительное масло.
- Поднявшуюся опару смешайте с просеянной мукой и основным объемом воды.
- Соедините две части теста, дайте ему "подышать" и подняться, только после этого приступайте к жарке оладий.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, ложкой добавьте тесто и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
Готовые оладьи подавайте к столу со сметаной, любимым вареньем, медом или домашним сгущенным молоком. Приятного аппетита!