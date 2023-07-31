Идеальный завтрак: ленивые вареники по этому рецепту разбудят лучше будильника

Будете готовить и есть целый год

Трудно представить человека, который откажется от вкуснейших вареников. Однако очень хочется, чтобы такое потрясающее блюдо еще и готовилось за быстро и была возможность не стоять полдня на кухне.

Конкретно таковой рецепт мы сейчас вам и предлагаем. Ленивые вареники по рецепту Ukr.Media – это самое простое блюдо с творогом, которое можно приготовить за считанные минуты. Вас удивит быстрота приготовления и непревзойденный результат. Мы уверены — вы приготовите ленивые вареники еще не раз. Ну что, берем продукты и идем готовить?

Как приготовить ленивые вареники с творогом

Ингредиенты:

творог 5% или 9% — 500 гр.;

щепотка соли;

сахар – 75 гр. (3 ст. л.);

яйцо – 1 шт.;

мука пшеничная – 120 гр. (или 5 ст. л. с горкой + 50 гр. для присыпки).

Способ приготовления:

Для этого рецепта творог нужно брать рассыпчатый и сухой. Если он влажный – отбросьте на сито на некоторое время. К творогу добавьте сахар, соль и яйцо, перемешайте погружным блендером. Добавьте 120 г муки и замесите мягкое тесто. Разделите его на две части. Каждую скатайте в длинный тонкий жгут и нарежьте на кусочки. Вареники отправьте в кипящую подсоленную воду. Доставайте их сразу, как выплывут на поверхность.

Ленивые вареники готовы. Подавайте блюдо со сметаной, сливочным маслом или любимым вареньем. Приятного аппетита!