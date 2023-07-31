В сто раз вкуснее обычной колбасы: рецепт непревзойденной свиной грудинки, запеченной в фольге

Ноги вашей не будет больше возле покупных колбасных изделий!

Если не хочется покупать в магазине колбасу неизвестного качества, у нас есть для вас прекрасная альтернатива! Запеченная свиная вырезка в духовке – это вкуснейшее мясное блюдо, которое можно подавать на праздничный стол, есть с борщом, хлебом и просто с соусом.

К тому же, приготовить такое мясо по рецепту "ТСН" не составит большого труда. Главное — хорошо промариновать мясо: в рецепте мы маринуем грудинку час, но если вы оставите мясо на сутки, блюдо в результате только выиграет. Попробуем?

Как запечь в фольге свиную грудинку

Ингредиенты:

грудинка свиная – 1 кг;

чеснок – 5 зубчиков;

чеснок сушеный – 1 ч. л.;

кориандр – 1 ч. л.;

паприка копченая – 1 ч. л.;

перец черный молотый – 1 ч. л.;

лавровый лист – 2 шт.;

соль – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Чеснок очистите, нарежьте на дольки. Грудинку промойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на две части. Сделайте надрезы и вставьте дольки чеснока. Посыпьте мясо специями и солью. Мясо выложите на двойную фольгу, сверху положите лавровый лист и плотно заверните. Оставьте при комнатной температуре на час, чтобы она пропиталась специями. Духовку разогрейте до 190 градусов. Грудинку поставьте в форму для запекания и отправьте в духовку на 80 минут. После разверните фольгу и полейте мясо образовавшимся соком. Отправьте в духовку еще на 15-20 минут при температуре 200 градусов до золотистой корочки. После того как готовая грудинка остынет, храните ее в холодильнике.

Подавайте запеченную грудинку с домашним хлебом и любимым соусом. Приятного аппетита!