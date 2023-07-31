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В сто раз вкуснее обычной колбасы: рецепт непревзойденной свиной грудинки, запеченной в фольге

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Запеченная в фольге свиная рулька - идеально вместо колбасы
Запеченная в фольге свиная рулька - идеально вместо колбасы. Фото Meta.ua

Ноги вашей не будет больше возле покупных колбасных изделий!

Если не хочется покупать в магазине колбасу неизвестного качества, у нас есть для вас прекрасная альтернатива! Запеченная свиная вырезка в духовке – это вкуснейшее мясное блюдо, которое можно подавать на праздничный стол, есть с борщом, хлебом и просто с соусом.

К тому же, приготовить такое мясо по рецепту "ТСН" не составит большого труда. Главное — хорошо промариновать мясо: в рецепте мы маринуем грудинку час, но если вы оставите мясо на сутки, блюдо в результате только выиграет. Попробуем?

Как запечь в фольге свиную грудинку

Ингредиенты:

  • грудинка свиная – 1 кг;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • чеснок сушеный – 1 ч. л.;
  • кориандр – 1 ч. л.;
  • паприка копченая – 1 ч. л.;
  • перец черный молотый – 1 ч. л.;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • соль – 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Чеснок очистите, нарежьте на дольки.
  2. Грудинку промойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на две части. Сделайте надрезы и вставьте дольки чеснока. Посыпьте мясо специями и солью.
  3. Мясо выложите на двойную фольгу, сверху положите лавровый лист и плотно заверните. Оставьте при комнатной температуре на час, чтобы она пропиталась специями.
  4. Духовку разогрейте до 190 градусов. Грудинку поставьте в форму для запекания и отправьте в духовку на 80 минут.
  5. После разверните фольгу и полейте мясо образовавшимся соком. Отправьте в духовку еще на 15-20 минут при температуре 200 градусов до золотистой корочки.
  6. После того как готовая грудинка остынет, храните ее в холодильнике.

Подавайте запеченную грудинку с домашним хлебом и любимым соусом. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Свинина #Готовим дома