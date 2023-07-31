Пару ложек соуса - и от макарон не оторветесь: ресторанное блюдо за 20 минут
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Из-за невероятного сырного вкуса такое блюдо нравится взрослым и детям
Что может быть вкуснее макарон по-флотски? Только макароны с сырным соусом!
К тому же приготовить такое блюдо по рецепту Shuba очень легко: вам нужно просто приготовить сырный соус и перемешать его с макаронами. Чтобы блюдо было вкуснее, пасту берите из твердых сортов пшеницы и варите ее аль денте. Сыр можно брать любой качественный, но лучше чеддер. А во время приготовления соуса не пережарьте составляющие и помешивайте его постоянно — тогда соус не пригорит. Ну что, готовим?
Как приготовить макароны с сырным соусом
Ингредиенты на 4 порции:
- макароны — 400 г;
- молоко 3,2% — 0.5 л;
- сыр чеддер — 70 г;
- масло сливочное 82% — 50 г;
- мука — 40 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- соль, перец черный молотый, мускатный орех молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Для приготовления соуса в сотейнике с толстым дном растопите масло, добавьте чеснок и обжаривайте до появления аромата.
- В массу добавьте муку, обжаривайте до желтоватого цвета не более 2 минут.
- Помешивая, тонкой струйкой добавьте молоко, дайте массе закипеть. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех и варите до загустения, постоянно помешивая.
- Пока варится соус, отварите макароны на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Процедите и верните в кастрюлю. При желании можете сбрызнуть оливковым маслом, чтобы макароны не слипались.
- В соус добавьте тертый сыр, перемешайте до растворения сыра. Добавьте соус к макаронам, перемешайте и подавайте. По желанию можно присыпать макароны тертым пармезаном.
Кстати, твердый сыр для такого блюда можно приготовить дома. Он получится не хуже магазинного.