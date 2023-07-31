Пару ложек соуса - и от макарон не оторветесь: ресторанное блюдо за 20 минут

Из-за невероятного сырного вкуса такое блюдо нравится взрослым и детям

Что может быть вкуснее макарон по-флотски? Только макароны с сырным соусом!

К тому же приготовить такое блюдо по рецепту Shuba очень легко: вам нужно просто приготовить сырный соус и перемешать его с макаронами. Чтобы блюдо было вкуснее, пасту берите из твердых сортов пшеницы и варите ее аль денте. Сыр можно брать любой качественный, но лучше чеддер. А во время приготовления соуса не пережарьте составляющие и помешивайте его постоянно — тогда соус не пригорит. Ну что, готовим?

Как приготовить макароны с сырным соусом

Ингредиенты на 4 порции:

макароны — 400 г;

молоко 3,2% — 0.5 л;

сыр чеддер — 70 г;

масло сливочное 82% — 50 г;

мука — 40 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

соль, перец черный молотый, мускатный орех молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления соуса в сотейнике с толстым дном растопите масло, добавьте чеснок и обжаривайте до появления аромата. В массу добавьте муку, обжаривайте до желтоватого цвета не более 2 минут. Помешивая, тонкой струйкой добавьте молоко, дайте массе закипеть. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех и варите до загустения, постоянно помешивая. Пока варится соус, отварите макароны на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Процедите и верните в кастрюлю. При желании можете сбрызнуть оливковым маслом, чтобы макароны не слипались. В соус добавьте тертый сыр, перемешайте до растворения сыра. Добавьте соус к макаронам, перемешайте и подавайте. По желанию можно присыпать макароны тертым пармезаном.

Кстати, твердый сыр для такого блюда можно приготовить дома. Он получится не хуже магазинного.