Шашлык из кабачка и фарша: пять минут на подготовку, дальше дело за духовкой
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Потрясающий результат из подручных продуктов
Способов приготовления кабачков существует чуть ли не миллион. Кажется, с каким продуктом не смешай его, каждый раз выходит что-то новое и еще более оригинальное.
А вот если соединить кабачки с фаршем, то могут получиться просто потрясающий шашлык! "Это Вкус" советует подготовить к блюду еще заливку из сметаны и твердого сыра — и вы не сможете оторваться от блюда. Не видим причины, почему нужно откладывать приготовление такого шашлыка. Попробуем?
Как приготовить шашлык из кабачков и фарша
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачок – 2 шт.;
- твердый сыр – 50 г;
- подсолнечное масло – 1 ст. л.;
- сметана – 4 ст. л.;
- пшеничная мука – 2 ст. л.;
- свиной фарш – 350 г;
- лук – 1 шт.;
- картофель – 1 шт.;
- смесь перцев, соль, хмели-сунели – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Замочите шпажки в воде.
- Измельчите лук, смешайте с фаршем. Посолите, поперчите, добавьте хмели-сунели.
- Картошку очистите, натрите на мелкой терке и добавьте в фарш.
- Фарш отбейте и оставьте "отдохнуть".
- Кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см.
- Из фарша сформируйте шарики размером с грецкий орех, обваляйте каждый в муке.
- Соберите шашлык, нанизывая на шпажки поочередно кружочки кабачка и шарики фарша.
- Смажьте противень маслом и выложите сверху шпажки с шашлычками. Смажьте их сметаной и присыпьте тертым сыром.
- Накройте противень с шашлыком фольгой и запекайте 35 минут при 200°С. Снимите фольгу и запекайте кабачки с мясом еще 10 минут.
Шашлык готов. Вы можете подавать его с любимым соусом. Приятного аппетита!