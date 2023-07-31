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Шашлык из кабачка и фарша: пять минут на подготовку, дальше дело за духовкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Приготовить такой шашлык из кабачка и фарша очень просто
Приготовить такой шашлык из кабачка и фарша очень просто. Фото cesmak.info

Потрясающий результат из подручных продуктов

Способов приготовления кабачков существует чуть ли не миллион. Кажется, с каким продуктом не смешай его, каждый раз выходит что-то новое и еще более оригинальное.

А вот если соединить кабачки с фаршем, то могут получиться просто потрясающий шашлык! "Это Вкус" советует подготовить к блюду еще заливку из сметаны и твердого сыра — и вы не сможете оторваться от блюда. Не видим причины, почему нужно откладывать приготовление такого шашлыка. Попробуем?

Как приготовить шашлык из кабачков и фарша

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачок – 2 шт.;
  • твердый сыр – 50 г;
  • подсолнечное масло – 1 ст. л.;
  • сметана – 4 ст. л.;
  • пшеничная мука – 2 ст. л.;
  • свиной фарш – 350 г;
  • лук – 1 шт.;
  • картофель – 1 шт.;
  • смесь перцев, соль, хмели-сунели – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Замочите шпажки в воде.
  2. Измельчите лук, смешайте с фаршем. Посолите, поперчите, добавьте хмели-сунели.
  3. Картошку очистите, натрите на мелкой терке и добавьте в фарш.
  4. Фарш отбейте и оставьте "отдохнуть".
  5. Кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см.
  6. Из фарша сформируйте шарики размером с грецкий орех, обваляйте каждый в муке.
  7. Соберите шашлык, нанизывая на шпажки поочередно кружочки кабачка и шарики фарша.
  8. Смажьте противень маслом и выложите сверху шпажки с шашлычками. Смажьте их сметаной и присыпьте тертым сыром.
  9. Накройте противень с шашлыком фольгой и запекайте 35 минут при 200°С. Снимите фольгу и запекайте кабачки с мясом еще 10 минут.

Шашлык готов. Вы можете подавать его с любимым соусом. Приятного аппетита!

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