Шашлык из кабачка и фарша: пять минут на подготовку, дальше дело за духовкой

Потрясающий результат из подручных продуктов

Способов приготовления кабачков существует чуть ли не миллион. Кажется, с каким продуктом не смешай его, каждый раз выходит что-то новое и еще более оригинальное.

А вот если соединить кабачки с фаршем, то могут получиться просто потрясающий шашлык! "Это Вкус" советует подготовить к блюду еще заливку из сметаны и твердого сыра — и вы не сможете оторваться от блюда. Не видим причины, почему нужно откладывать приготовление такого шашлыка. Попробуем?

Как приготовить шашлык из кабачков и фарша

Ингредиенты на 4 порции:

кабачок – 2 шт.;

твердый сыр – 50 г;

подсолнечное масло – 1 ст. л.;

сметана – 4 ст. л.;

пшеничная мука – 2 ст. л.;

свиной фарш – 350 г;

лук – 1 шт.;

картофель – 1 шт.;

смесь перцев, соль, хмели-сунели – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Замочите шпажки в воде. Измельчите лук, смешайте с фаршем. Посолите, поперчите, добавьте хмели-сунели. Картошку очистите, натрите на мелкой терке и добавьте в фарш. Фарш отбейте и оставьте "отдохнуть". Кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см. Из фарша сформируйте шарики размером с грецкий орех, обваляйте каждый в муке. Соберите шашлык, нанизывая на шпажки поочередно кружочки кабачка и шарики фарша. Смажьте противень маслом и выложите сверху шпажки с шашлычками. Смажьте их сметаной и присыпьте тертым сыром. Накройте противень с шашлыком фольгой и запекайте 35 минут при 200°С. Снимите фольгу и запекайте кабачки с мясом еще 10 минут.

Шашлык готов. Вы можете подавать его с любимым соусом. Приятного аппетита!