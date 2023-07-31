После этого необычного кабачкового печенья дети оближут и пальцы, и тарелки

По разным рецептам вы готовили кабачки, но так еще нет!

Если вам кажется, что вы исчерпали все идеи приготовления кабачков, попробуйте кабачковое печенье. Пикантная вкуснятина просто создана для перекуса!

Соленое кабачковое печенье по рецепту Shuba — это вкусная и легкая закуска. Готовить такое блюдо несложно — просто смешайте все ингредиенты и выпекайте в духовке. Хрустящее и блестящее снаружи и мягкое внутри, это кабачковое печенье можно использовать как закуску или перекус, удобно брать с собой на работу и на прогулку. Уверены, что вы будете впечатлены результатом!

Как приготовить печенье из кабачков

Ингредиенты на 4 порции:

кабачки — 3 шт.;

сыр рикотта — 225 г;

панировочные сухари — 80 г;

пармезан — 60 г;

базилик, веточка — 2 шт.;

яйцо куриное, желток — 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Помойте, обсушите кабачки. Натрите их на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Отожмите лишнюю жидкость. Переложите кабачки в другую миску и смешайте с рикоттой, панировочными сухарями, тертым пармезаном, измельченным базиликом и перцем. Из полученной массы сформируйте шарики нужного размера. Противень застелите пергаментной бумагой. Выложите на небольшом расстоянии шарики. Смажьте их взбитым желтком и запекайте в духовке при 190°C 30 минут.

Приготовьте домашний квас и подавайте с ним кабачковое печенье. Приятного аппетита!