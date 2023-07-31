Простая выпечка для уютного семейного чаепития: этот пирог с абрикосами сведет с ума любого

Ароматная выпечка из сезонных фруктов

Потрясающий запах, неподражаемый вкус — что может быть лучше домашней выпечки? Только домашняя выпечка с абрикосами!

Для этого рецепта от Shuba найдите самые ароматные фрукты и приготовьте простой и вкусный десерт. Вы не встанете из-за стола, пока тарелка не будет пустой!

Как приготовить пирог с абрикосами

Ингредиенты:

слоеное тесто дрожжевое — 1 шт.;

мука — 1/4 стакана;

абрикосы — 400 г;

масло сливочное — 2 ст. л.;

лимон, сок — 2 ч. л.;

корица молотая — 1/4 ч. л.;

мускатный орех молотый — 1/8 ч. л.;

сахар — 1/4 стакана.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты. Разогрейте духовку до 220 градусов. Подготовьте тесто, раскатайте в два 25-сантиметровых круга. Выложите 20-сантиметровую форму для пирога одним листом теста. В миске смешайте обычный сахар с ванильным, добавьте муку, мускатный орех и корицу. Абрикосы разрежьте на две половины, поместите в большую миску, полейте лимонным соком и размешайте. Сюда же добавьте сахарную смесь, перемешайте и отправьте в форму с тестом. Равномерно распределите кубики масла на абрикосовой начинке. Накройте вторым кругом из теста и запечатайте. Сделайте на тесте несколько проемов для вентиляции. Выпекайте пирог 35-40 минут до золотистой корочки. Достаньте, посыпьте сахаром и остудите перед подачей.

Если хотите, чтобы пирог оставался свежим долгое время, добавьте при приготовлении один ингредиент. Приятного аппетита!