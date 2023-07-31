Простая выпечка для уютного семейного чаепития: этот пирог с абрикосами сведет с ума любого
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Ароматная выпечка из сезонных фруктов
Потрясающий запах, неподражаемый вкус — что может быть лучше домашней выпечки? Только домашняя выпечка с абрикосами!
Для этого рецепта от Shuba найдите самые ароматные фрукты и приготовьте простой и вкусный десерт. Вы не встанете из-за стола, пока тарелка не будет пустой!
Как приготовить пирог с абрикосами
Ингредиенты:
- слоеное тесто дрожжевое — 1 шт.;
- мука — 1/4 стакана;
- абрикосы — 400 г;
- масло сливочное — 2 ст. л.;
- лимон, сок — 2 ч. л.;
- корица молотая — 1/4 ч. л.;
- мускатный орех молотый — 1/8 ч. л.;
- сахар — 1/4 стакана.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты. Разогрейте духовку до 220 градусов. Подготовьте тесто, раскатайте в два 25-сантиметровых круга. Выложите 20-сантиметровую форму для пирога одним листом теста.
- В миске смешайте обычный сахар с ванильным, добавьте муку, мускатный орех и корицу.
- Абрикосы разрежьте на две половины, поместите в большую миску, полейте лимонным соком и размешайте. Сюда же добавьте сахарную смесь, перемешайте и отправьте в форму с тестом.
- Равномерно распределите кубики масла на абрикосовой начинке. Накройте вторым кругом из теста и запечатайте. Сделайте на тесте несколько проемов для вентиляции.
- Выпекайте пирог 35-40 минут до золотистой корочки. Достаньте, посыпьте сахаром и остудите перед подачей.
Если хотите, чтобы пирог оставался свежим долгое время, добавьте при приготовлении один ингредиент. Приятного аппетита!