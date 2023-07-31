Укр

Простая выпечка для уютного семейного чаепития: этот пирог с абрикосами сведет с ума любого

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Потрясающий пирог с абрикосами
Потрясающий пирог с абрикосами. Фото shuba.life

Ароматная выпечка из сезонных фруктов

Потрясающий запах, неподражаемый вкус — что может быть лучше домашней выпечки? Только домашняя выпечка с абрикосами!

Для этого рецепта от Shuba найдите самые ароматные фрукты и приготовьте простой и вкусный десерт. Вы не встанете из-за стола, пока тарелка не будет пустой!

Как приготовить пирог с абрикосами

Ингредиенты:

  • слоеное тесто дрожжевое — 1 шт.;
  • мука — 1/4 стакана;
  • абрикосы — 400 г;
  • масло сливочное — 2 ст. л.;
  • лимон, сок — 2 ч. л.;
  • корица молотая — 1/4 ч. л.;
  • мускатный орех молотый — 1/8 ч. л.;
  • сахар — 1/4 стакана.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты. Разогрейте духовку до 220 градусов. Подготовьте тесто, раскатайте в два 25-сантиметровых круга. Выложите 20-сантиметровую форму для пирога одним листом теста.
  2. В миске смешайте обычный сахар с ванильным, добавьте муку, мускатный орех и корицу.
  3. Абрикосы разрежьте на две половины, поместите в большую миску, полейте лимонным соком и размешайте. Сюда же добавьте сахарную смесь, перемешайте и отправьте в форму с тестом.
  4. Равномерно распределите кубики масла на абрикосовой начинке. Накройте вторым кругом из теста и запечатайте. Сделайте на тесте несколько проемов для вентиляции.
  5. Выпекайте пирог 35-40 минут до золотистой корочки. Достаньте, посыпьте сахаром и остудите перед подачей.

Если хотите, чтобы пирог оставался свежим долгое время, добавьте при приготовлении один ингредиент. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Пирог #Абрикосы #Готовим дома