Один ингредиент - и жареные грибы будут есть килограммами: сногсшибательный рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Один ингредиент — и вы не узнаете грибы!
Жареные грибы – универсальное вкусное блюдо. Готовить его можно из любых грибов: свежих или замороженных, лесных или приобретенных в магазине, в любом случае это блюдо разлетится одним из первых и на праздничном столе и во время семейного обеда или ужина.
Recepti.Biz.Ua предлагают приготовить грибы по особому рецепту – с грецкими орехами. Хоть в холодном, хоть в горячем виде такое блюдо будет хитом вашего стола. Попробуем?
Как приготовить жареные грибы с орехами
Ингредиенты:
- грибы свежие 500 г;
- орехи грецкие – 3/4 стакана;
- масло сливочное 80 г;
- уксус яблочный;
- соевый соус, зеленый лук, кинза, петрушка – по своему вкусу;
- перец черный, соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Грецкие орехи очистить от наружной и внутренней шкурок, подсушить на сковороде в течение нескольких минут и измельчить на блендере.
- Зелень измельчить.
- Грибы нарезать ломтиками и обжарить. Выделившийся во время жарки сок слить и соединить с яблочным уксусом и перцем.
- Полученной смесью залить обжаренные грибы, добавить нарезанный лук, кинзу, петрушку, измельченные орехи, несколько капель соевого соуса и перемешать. При подаче добавить зелень.
К таким жареным грибам приготовьте картофельное пюре по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!