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Один ингредиент - и жареные грибы будут есть килограммами: сногсшибательный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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По этому рецепту грибы станут еще вкуснее
По этому рецепту грибы станут еще вкуснее. Фото ukr.media

Один ингредиент — и вы не узнаете грибы!

Жареные грибы – универсальное вкусное блюдо. Готовить его можно из любых грибов: свежих или замороженных, лесных или приобретенных в магазине, в любом случае это блюдо разлетится одним из первых и на праздничном столе и во время семейного обеда или ужина.

Recepti.Biz.Ua предлагают приготовить грибы по особому рецепту – с грецкими орехами. Хоть в холодном, хоть в горячем виде такое блюдо будет хитом вашего стола. Попробуем?

Как приготовить жареные грибы с орехами

Ингредиенты:

  • грибы свежие 500 г;
  • орехи грецкие – 3/4 стакана;
  • масло сливочное 80 г;
  • уксус яблочный;
  • соевый соус, зеленый лук, кинза, петрушка – по своему вкусу;
  • перец черный, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Грецкие орехи очистить от наружной и внутренней шкурок, подсушить на сковороде в течение нескольких минут и измельчить на блендере.
  2. Зелень измельчить.
  3. Грибы нарезать ломтиками и обжарить. Выделившийся во время жарки сок слить и соединить с яблочным уксусом и перцем.
  4. Полученной смесью залить обжаренные грибы, добавить нарезанный лук, кинзу, петрушку, измельченные орехи, несколько капель соевого соуса и перемешать. При подаче добавить зелень.

К таким жареным грибам приготовьте картофельное пюре по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Грибы #Готовим дома