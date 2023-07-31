Один ингредиент - и жареные грибы будут есть килограммами: сногсшибательный рецепт

Один ингредиент — и вы не узнаете грибы!

Жареные грибы – универсальное вкусное блюдо. Готовить его можно из любых грибов: свежих или замороженных, лесных или приобретенных в магазине, в любом случае это блюдо разлетится одним из первых и на праздничном столе и во время семейного обеда или ужина.

Recepti.Biz.Ua предлагают приготовить грибы по особому рецепту – с грецкими орехами. Хоть в холодном, хоть в горячем виде такое блюдо будет хитом вашего стола. Попробуем?

Как приготовить жареные грибы с орехами

Ингредиенты:

грибы свежие 500 г;

орехи грецкие – 3/4 стакана;

масло сливочное 80 г;

уксус яблочный;

соевый соус, зеленый лук, кинза, петрушка – по своему вкусу;

перец черный, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Грецкие орехи очистить от наружной и внутренней шкурок, подсушить на сковороде в течение нескольких минут и измельчить на блендере. Зелень измельчить. Грибы нарезать ломтиками и обжарить. Выделившийся во время жарки сок слить и соединить с яблочным уксусом и перцем. Полученной смесью залить обжаренные грибы, добавить нарезанный лук, кинзу, петрушку, измельченные орехи, несколько капель соевого соуса и перемешать. При подаче добавить зелень.

К таким жареным грибам приготовьте картофельное пюре по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!