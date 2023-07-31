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Всего 30 секунд – и полезный майонез готов: рецепт простого соуса

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Вместо майонеза в салаты и закуски Новость обновлена 31 июля 2023, 14:17
Вместо майонеза в салаты и закуски. Фото plyashka.com

Прекрасный вариант домашнего соуса

Майонез – составляющая многих салатов и закусок. К примеру, вкусный кабачковый рулет без майонеза приготовить сложно. Часто советуют готовить майонез дома. Рассказываем как это сделать, не используя яйца.

Преимущество домашнего майонеза очевидно – вы точно знаете, что кладете туда. Рецептом диетического и натурального майонеза, который можно приготовить всего за 30 секунд, поделились на портале SHUBA. Такой соус может храниться в холодильнике в течение недели.

Ингредиенты:

  • Соевое (или любое растительное) молоко – 100 мл
  • Соевый соус – 0,5 ч л.
  • Лимонный сок – 0,5 ч л
  • Сухая горчица – 0,5 ч л
  • Масло — 230 мл
  • Любимые приправы
  • Чеснок
  • Перец
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Растительное молоко смешиваем с растительным маслом. Взбиваем венчиком или блендером.
  2. Добавляем горчицу, щепотку черного молотого перца, любимые приправы. Кладем соевый соус и лимонный сок. Хорошо перемешиваем – должна образоваться однородная масса, похожая на густую сметану.
  3. В конце добавляем чеснок. Снова перемешиваем.

Этот майонез очень вкусно намазывать на хлеб, добавлять в салаты. Он прекрасно заменяет обычный майонез или же полезный соус на основе сметаны.

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#Рецепт #Соус #Майонез