Всего 30 секунд – и полезный майонез готов: рецепт простого соуса

Прекрасный вариант домашнего соуса

Майонез – составляющая многих салатов и закусок. К примеру, вкусный кабачковый рулет без майонеза приготовить сложно. Часто советуют готовить майонез дома. Рассказываем как это сделать, не используя яйца.

Преимущество домашнего майонеза очевидно – вы точно знаете, что кладете туда. Рецептом диетического и натурального майонеза, который можно приготовить всего за 30 секунд, поделились на портале SHUBA. Такой соус может храниться в холодильнике в течение недели.

Ингредиенты:

Соевое (или любое растительное) молоко – 100 мл

Соевый соус – 0,5 ч л.

Лимонный сок – 0,5 ч л

Сухая горчица – 0,5 ч л

Масло — 230 мл

Любимые приправы

Чеснок

Перец

Соль

Способ приготовления:

Растительное молоко смешиваем с растительным маслом. Взбиваем венчиком или блендером. Добавляем горчицу, щепотку черного молотого перца, любимые приправы. Кладем соевый соус и лимонный сок. Хорошо перемешиваем – должна образоваться однородная масса, похожая на густую сметану. В конце добавляем чеснок. Снова перемешиваем.

Этот майонез очень вкусно намазывать на хлеб, добавлять в салаты. Он прекрасно заменяет обычный майонез или же полезный соус на основе сметаны.