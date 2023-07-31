Всего 30 секунд – и полезный майонез готов: рецепт простого соуса
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный вариант домашнего соуса
Майонез – составляющая многих салатов и закусок. К примеру, вкусный кабачковый рулет без майонеза приготовить сложно. Часто советуют готовить майонез дома. Рассказываем как это сделать, не используя яйца.
Преимущество домашнего майонеза очевидно – вы точно знаете, что кладете туда. Рецептом диетического и натурального майонеза, который можно приготовить всего за 30 секунд, поделились на портале SHUBA. Такой соус может храниться в холодильнике в течение недели.
Ингредиенты:
- Соевое (или любое растительное) молоко – 100 мл
- Соевый соус – 0,5 ч л.
- Лимонный сок – 0,5 ч л
- Сухая горчица – 0,5 ч л
- Масло — 230 мл
- Любимые приправы
- Чеснок
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Растительное молоко смешиваем с растительным маслом. Взбиваем венчиком или блендером.
- Добавляем горчицу, щепотку черного молотого перца, любимые приправы. Кладем соевый соус и лимонный сок. Хорошо перемешиваем – должна образоваться однородная масса, похожая на густую сметану.
- В конце добавляем чеснок. Снова перемешиваем.
Этот майонез очень вкусно намазывать на хлеб, добавлять в салаты. Он прекрасно заменяет обычный майонез или же полезный соус на основе сметаны.