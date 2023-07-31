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Эти кабачки в сметане станут вашим любимым блюдом: забудете даже о мясе

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант блюда из кабачков Новость обновлена 31 июля 2023, 16:19
Прекрасный вариант блюда из кабачков. Фото ukr.media

Сочетание вкусов получается очень нежное

Сейчас, когда кабачков много, они дешевы и по-сезонному вкусны, эти овощи хочется добавлять в каждое второе блюдо. Мы рассказывали, как приготовить вкусный кабачковый рулет. Теперь делимся рецептом очень сочных овощей, тушеных в сметане.

Соус не только сохраняет яркий вкус кабачков, но и насыщает их специями. Простым и бюджетным рецептом поделились в кулинарном блоге cook_with_me_at_home.

Ингредиенты:

  • кабачки – 1,2 кг
  • сметана — 300 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 1,5 ст.л.
  • масло – 5 ст.л.
  • соль, перец, паприка – по вкусу
  • базилик, орегано – по 1 ч.л.
  • укроп – 1 пучок
  • чеснок – 3 зубчика
  • вода — 150 мл

Способ приготовления:

  1. Масло смешиваем со специями. Кабачки нарезаем толстыми полукольцами, складываем в миску или пакет.
  2. В кабачки выливаем масло со специями. Хорошо перемешиваем.
  3. Выкладываем кабачки на противень. Запекаем до готовности. Это занимает 20-30 минут при температуре 200 градусов.
  4. В это время сметану смешиваем с измельченным укропом и выжатым чесноком. Добавляем яйцо, муку и воду. Вымешиваем в однородную текстуру.
  5. Запеченные кабачки выкладываем в глубокую сковороду. Добавляем соус, солим. Ставим на огонь и доводим до кипения.

Благодаря сметане блюдо получается сытным. Ее можно либо подавать как самостоятельное блюдо, либо класть в мясо. Они станут отличным гарниром сочным мазурикам.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Обед