Эти кабачки в сметане станут вашим любимым блюдом: забудете даже о мясе

Сочетание вкусов получается очень нежное

Сейчас, когда кабачков много, они дешевы и по-сезонному вкусны, эти овощи хочется добавлять в каждое второе блюдо. Мы рассказывали, как приготовить вкусный кабачковый рулет. Теперь делимся рецептом очень сочных овощей, тушеных в сметане.

Соус не только сохраняет яркий вкус кабачков, но и насыщает их специями. Простым и бюджетным рецептом поделились в кулинарном блоге cook_with_me_at_home.

Ингредиенты:

кабачки – 1,2 кг

сметана — 300 г

яйцо – 1 шт.

мука – 1,5 ст.л.

масло – 5 ст.л.

соль, перец, паприка – по вкусу

базилик, орегано – по 1 ч.л.

укроп – 1 пучок

чеснок – 3 зубчика

вода — 150 мл

Способ приготовления:

Масло смешиваем со специями. Кабачки нарезаем толстыми полукольцами, складываем в миску или пакет. В кабачки выливаем масло со специями. Хорошо перемешиваем. Выкладываем кабачки на противень. Запекаем до готовности. Это занимает 20-30 минут при температуре 200 градусов. В это время сметану смешиваем с измельченным укропом и выжатым чесноком. Добавляем яйцо, муку и воду. Вымешиваем в однородную текстуру. Запеченные кабачки выкладываем в глубокую сковороду. Добавляем соус, солим. Ставим на огонь и доводим до кипения.

Благодаря сметане блюдо получается сытным. Ее можно либо подавать как самостоятельное блюдо, либо класть в мясо. Они станут отличным гарниром сочным мазурикам.