Эти кабачки в сметане станут вашим любимым блюдом: забудете даже о мясе
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Сочетание вкусов получается очень нежное
Сейчас, когда кабачков много, они дешевы и по-сезонному вкусны, эти овощи хочется добавлять в каждое второе блюдо. Мы рассказывали, как приготовить вкусный кабачковый рулет. Теперь делимся рецептом очень сочных овощей, тушеных в сметане.
Соус не только сохраняет яркий вкус кабачков, но и насыщает их специями. Простым и бюджетным рецептом поделились в кулинарном блоге cook_with_me_at_home.
Ингредиенты:
- кабачки – 1,2 кг
- сметана — 300 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 1,5 ст.л.
- масло – 5 ст.л.
- соль, перец, паприка – по вкусу
- базилик, орегано – по 1 ч.л.
- укроп – 1 пучок
- чеснок – 3 зубчика
- вода — 150 мл
Способ приготовления:
- Масло смешиваем со специями. Кабачки нарезаем толстыми полукольцами, складываем в миску или пакет.
- В кабачки выливаем масло со специями. Хорошо перемешиваем.
- Выкладываем кабачки на противень. Запекаем до готовности. Это занимает 20-30 минут при температуре 200 градусов.
- В это время сметану смешиваем с измельченным укропом и выжатым чесноком. Добавляем яйцо, муку и воду. Вымешиваем в однородную текстуру.
- Запеченные кабачки выкладываем в глубокую сковороду. Добавляем соус, солим. Ставим на огонь и доводим до кипения.
Благодаря сметане блюдо получается сытным. Ее можно либо подавать как самостоятельное блюдо, либо класть в мясо. Они станут отличным гарниром сочным мазурикам.