Даже духовка не нужна: эти вкусные пирожки получаются шедевральными
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Хороший вариант перекуса или завтрака
Посреди лета совсем не хочется включать духовку. И ведь без того жарко. На помощь приходят рецепты без выпечки. К примеру, вкусный ягодный торт – вы будете удивлены, но даже сложные десерты можно готовить без духовки. Что уж говорить о пирожках.
Как приготовить вкусные пирожки с творогом и яйцом, рассказали на портале "1 минута". Их даже лепить по одному не надо – все делается одним махом.
Ингредиенты:
- 350 г муки;
- 200 мл кефира;
- 3 яйца;
- 60 г творога;
- 30 мл масла;
- 0,5 ч.лож. соли;
- 0,5 ч.лож. соды;
- 1 пучок зеленого лука.
Способ приготовления:
- Муку смешиваем с солью и содой, перемешиваем. Добавляем растительное масло с кефиром, замешиваем эластичное тесто.
- Оставляем скатанный колбык на 20 минут. Лучше завернуть в пищевую пленку.
- Для начинки зеленый лук мелко рубим, вареные яйца нарезаем кубиками. Смешиваем эти два ингредиента и немного солим.
- Тесто делим на две части. Раскатываем их в большие прямоугольники. Один расстилаем на рабочей поверхности.
- По форме размечаем круги. По центру каждого круга выкладываем по ложке начинки. Накрываем вторым слоем теста и выдавливаем пирожки стаканом или чашкой.
- Обжариваем в очень горячем масле с обеих сторон. Цель – золотистая корочка.
Пирожки жарятся очень быстро. Их можно готовить на завтрак или перекус, просто как вкусный кабачковый рулет.