Даже духовка не нужна: эти вкусные пирожки получаются шедевральными

Хороший вариант перекуса или завтрака

Посреди лета совсем не хочется включать духовку. И ведь без того жарко. На помощь приходят рецепты без выпечки. К примеру, вкусный ягодный торт – вы будете удивлены, но даже сложные десерты можно готовить без духовки. Что уж говорить о пирожках.

Как приготовить вкусные пирожки с творогом и яйцом, рассказали на портале "1 минута". Их даже лепить по одному не надо – все делается одним махом.

Ингредиенты:

350 г муки;

200 мл кефира;

3 яйца;

60 г творога;

30 мл масла;

0,5 ч.лож. соли;

0,5 ч.лож. соды;

1 пучок зеленого лука.

Способ приготовления:

Муку смешиваем с солью и содой, перемешиваем. Добавляем растительное масло с кефиром, замешиваем эластичное тесто. Оставляем скатанный колбык на 20 минут. Лучше завернуть в пищевую пленку. Для начинки зеленый лук мелко рубим, вареные яйца нарезаем кубиками. Смешиваем эти два ингредиента и немного солим. Тесто делим на две части. Раскатываем их в большие прямоугольники. Один расстилаем на рабочей поверхности. По форме размечаем круги. По центру каждого круга выкладываем по ложке начинки. Накрываем вторым слоем теста и выдавливаем пирожки стаканом или чашкой. Обжариваем в очень горячем масле с обеих сторон. Цель – золотистая корочка.

Пирожки жарятся очень быстро. Их можно готовить на завтрак или перекус, просто как вкусный кабачковый рулет.