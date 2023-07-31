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Даже духовка не нужна: эти вкусные пирожки получаются шедевральными

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Великолепные пирожки с сытной начинкой Новость обновлена 31 июля 2023, 17:19
Великолепные пирожки с сытной начинкой. Фото shuba.life

Хороший вариант перекуса или завтрака

Посреди лета совсем не хочется включать духовку. И ведь без того жарко. На помощь приходят рецепты без выпечки. К примеру, вкусный ягодный торт – вы будете удивлены, но даже сложные десерты можно готовить без духовки. Что уж говорить о пирожках.

Как приготовить вкусные пирожки с творогом и яйцом, рассказали на портале "1 минута". Их даже лепить по одному не надо – все делается одним махом.

Ингредиенты:

  • 350 г муки;
  • 200 мл кефира;
  • 3 яйца;
  • 60 г творога;
  • 30 мл масла;
  • 0,5 ч.лож. соли;
  • 0,5 ч.лож. соды;
  • 1 пучок зеленого лука.

Способ приготовления:

  1. Муку смешиваем с солью и содой, перемешиваем. Добавляем растительное масло с кефиром, замешиваем эластичное тесто.
  2. Оставляем скатанный колбык на 20 минут. Лучше завернуть в пищевую пленку.
  3. Для начинки зеленый лук мелко рубим, вареные яйца нарезаем кубиками. Смешиваем эти два ингредиента и немного солим.
  4. Тесто делим на две части. Раскатываем их в большие прямоугольники. Один расстилаем на рабочей поверхности.
  5. По форме размечаем круги. По центру каждого круга выкладываем по ложке начинки. Накрываем вторым слоем теста и выдавливаем пирожки стаканом или чашкой.
  6. Обжариваем в очень горячем масле с обеих сторон. Цель – золотистая корочка.

Пирожки жарятся очень быстро. Их можно готовить на завтрак или перекус, просто как вкусный кабачковый рулет.

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#Рецепт #Начинка #Тесто #Пирожки