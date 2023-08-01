Азиатское блюдо из подручных продуктов: готовим корейские овощные блины
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Необычное блюдо придется по вкусу всем!
В представлении многих азиатская кухня — это специфические ингредиенты, невероятная острота и необычность вкусов. И если вы уже пробовали яйца в азиатском стиле, дальше дело за корейскими овощными блинами.
Их любят и готовят регулярно в каждой корейской семье. Блины по рецепту Shuba могут быть отдельным блюдом, закуской или гарниром. Попробуем?
Как приготовить корейские овощные блины
Ингредиенты на 4 порции:
- лук — 1/2 шт.;
- лук зеленый — 4 шт.;
- шампиньоны — 3 шт.;
- цукини — 400 г;
- морковь — 1 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- мука пшеничная — 2 ст.;
- перец черный молотый, соль, масло подсолнечное — по вкусу
- вода — 1.5 стакана.
Для соуса:
- вода — 1 ст. л.;
- соевый соус темный — 1 ст. л.;
- уксус — 2 ст. л.;
- кунжут белый — 1/2 ч. л.;
- сахар — 1/2 ст. л.
Способ приготовления:
- Все овощи, кроме грибов, нарежьте соломкой средней толщины и длины, поместите в глубокую миску. Добавьте к ним муку и соль, все хорошо перемешайте.
- Грибы нарежьте раздельно дольками.
- Подогрейте 2 столовых ложки масла на сковороде среднего размера. В сковороду ложкой выложите овощную смесь, сверху — грибы. Обжаривайте на среднем огне 4-5 минут. Когда нижняя часть покроется корочкой и станет плотной, переверните блинчик и держите на огне еще 3-4 минуты. Переверните еще раз и жарьте пару минут. При необходимости добавляйте на сковороду растительное масло.
- Для соуса перемешайте все ингредиенты.
Готовые блины разрежьте на маленькие прямоугольники и подавайте с соусом и любимым кофе. Приятного аппетита!