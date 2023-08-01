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Азиатское блюдо из подручных продуктов: готовим корейские овощные блины

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вы не сможете больше завтракать без овощных блинов по-корейски
Вы не сможете больше завтракать без овощных блинов по-корейски. Фото shuba.life

Необычное блюдо придется по вкусу всем!

В представлении многих азиатская кухня — это специфические ингредиенты, невероятная острота и необычность вкусов. И если вы уже пробовали яйца в азиатском стиле, дальше дело за корейскими овощными блинами.

Их любят и готовят регулярно в каждой корейской семье. Блины по рецепту Shuba могут быть отдельным блюдом, закуской или гарниром. Попробуем?

Как приготовить корейские овощные блины

Ингредиенты на 4 порции:

  • лук — 1/2 шт.;
  • лук зеленый — 4 шт.;
  • шампиньоны — 3 шт.;
  • цукини — 400 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • мука пшеничная — 2 ст.;
  • перец черный молотый, соль, масло подсолнечное — по вкусу
  • вода — 1.5 стакана.

Для соуса:

  • вода — 1 ст. л.;
  • соевый соус темный — 1 ст. л.;
  • уксус — 2 ст. л.;
  • кунжут белый — 1/2 ч. л.;
  • сахар — 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Все овощи, кроме грибов, нарежьте соломкой средней толщины и длины, поместите в глубокую миску. Добавьте к ним муку и соль, все хорошо перемешайте.
  2. Грибы нарежьте раздельно дольками.
  3. Подогрейте 2 столовых ложки масла на сковороде среднего размера. В сковороду ложкой выложите овощную смесь, сверху — грибы. Обжаривайте на среднем огне 4-5 минут. Когда нижняя часть покроется корочкой и станет плотной, переверните блинчик и держите на огне еще 3-4 минуты. Переверните еще раз и жарьте пару минут. При необходимости добавляйте на сковороду растительное масло.
  4. Для соуса перемешайте все ингредиенты.

Готовые блины разрежьте на маленькие прямоугольники и подавайте с соусом и любимым кофе. Приятного аппетита!

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