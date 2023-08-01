Азиатское блюдо из подручных продуктов: готовим корейские овощные блины

Необычное блюдо придется по вкусу всем!

В представлении многих азиатская кухня — это специфические ингредиенты, невероятная острота и необычность вкусов. И если вы уже пробовали яйца в азиатском стиле, дальше дело за корейскими овощными блинами.

Их любят и готовят регулярно в каждой корейской семье. Блины по рецепту Shuba могут быть отдельным блюдом, закуской или гарниром. Попробуем?

Как приготовить корейские овощные блины

Ингредиенты на 4 порции:

лук — 1/2 шт.;

лук зеленый — 4 шт.;

шампиньоны — 3 шт.;

цукини — 400 г;

морковь — 1 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

мука пшеничная — 2 ст.;

перец черный молотый, соль, масло подсолнечное — по вкусу

вода — 1.5 стакана.

Для соуса:

вода — 1 ст. л.;

соевый соус темный — 1 ст. л.;

уксус — 2 ст. л.;

кунжут белый — 1/2 ч. л.;

сахар — 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

Все овощи, кроме грибов, нарежьте соломкой средней толщины и длины, поместите в глубокую миску. Добавьте к ним муку и соль, все хорошо перемешайте. Грибы нарежьте раздельно дольками. Подогрейте 2 столовых ложки масла на сковороде среднего размера. В сковороду ложкой выложите овощную смесь, сверху — грибы. Обжаривайте на среднем огне 4-5 минут. Когда нижняя часть покроется корочкой и станет плотной, переверните блинчик и держите на огне еще 3-4 минуты. Переверните еще раз и жарьте пару минут. При необходимости добавляйте на сковороду растительное масло. Для соуса перемешайте все ингредиенты.

Готовые блины разрежьте на маленькие прямоугольники и подавайте с соусом и любимым кофе. Приятного аппетита!