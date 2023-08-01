Ни грамма муки: рецепт воздушных сырников всего из пяти ингредиентов

Пышные сырники для доброго утра

Знаете ли вы, что существует несколько вариантов приготовления сырников? Наиболее распространенный рецепт – сырники с добавлением муки. Не поверите, но это блюдо можно приготовить без грамма муки!

"Бабусині рецепти" делятся именно таким рецептом. Это идеальный вариант для тех, кто следит за своим весом и не хочет использовать муку. Такие сырники получаются настолько нежными и мягкими, что вы больше не будете представлять свое утро без этой вкуснятины. Попробуем?

Как приготовить сырники без муки

Ингредиенты:

творог 5% – 700 г;

яйцо – 2 шт.;

манная крупа – 5 ст.л.;

сахар – 2 ст.л.;

ванильный сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Взбиваем в отдельной чаше яйцо. Яичную смесь выливаем в творог. В массу добавляем ванильный и обычный сахар, манную крупу и тщательно перемешиваем. Накрываем массу полотенцем и оставляем на 10 минут – за это время манная крупа должна набухнуть. После указанного времени формируем круглые творожники. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем творожник под крышкой 2-3 минуты с обеих сторон.

Приготовьте к сырникам любимое варенье или сгущенное молоко и подавайте. Приятного аппетита!