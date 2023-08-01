Ни грамма муки: рецепт воздушных сырников всего из пяти ингредиентов
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Пышные сырники для доброго утра
Знаете ли вы, что существует несколько вариантов приготовления сырников? Наиболее распространенный рецепт – сырники с добавлением муки. Не поверите, но это блюдо можно приготовить без грамма муки!
"Бабусині рецепти" делятся именно таким рецептом. Это идеальный вариант для тех, кто следит за своим весом и не хочет использовать муку. Такие сырники получаются настолько нежными и мягкими, что вы больше не будете представлять свое утро без этой вкуснятины. Попробуем?
Как приготовить сырники без муки
Ингредиенты:
- творог 5% – 700 г;
- яйцо – 2 шт.;
- манная крупа – 5 ст.л.;
- сахар – 2 ст.л.;
- ванильный сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Взбиваем в отдельной чаше яйцо. Яичную смесь выливаем в творог.
- В массу добавляем ванильный и обычный сахар, манную крупу и тщательно перемешиваем.
- Накрываем массу полотенцем и оставляем на 10 минут – за это время манная крупа должна набухнуть.
- После указанного времени формируем круглые творожники.
- На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем творожник под крышкой 2-3 минуты с обеих сторон.
Приготовьте к сырникам любимое варенье или сгущенное молоко и подавайте. Приятного аппетита!