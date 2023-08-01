Укр

Ни грамма муки: рецепт воздушных сырников всего из пяти ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкуснейшие сырники без муки и духовки
Вкуснейшие сырники без муки и духовки. Фото babusyni-retsepty

Пышные сырники для доброго утра

Знаете ли вы, что существует несколько вариантов приготовления сырников? Наиболее распространенный рецепт – сырники с добавлением муки. Не поверите, но это блюдо можно приготовить без грамма муки!

"Бабусині рецепти" делятся именно таким рецептом. Это идеальный вариант для тех, кто следит за своим весом и не хочет использовать муку. Такие сырники получаются настолько нежными и мягкими, что вы больше не будете представлять свое утро без этой вкуснятины. Попробуем?

Как приготовить сырники без муки

Ингредиенты:

  • творог 5% – 700 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • манная крупа – 5 ст.л.;
  • сахар – 2 ст.л.;
  • ванильный сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Взбиваем в отдельной чаше яйцо. Яичную смесь выливаем в творог.
  2. В массу добавляем ванильный и обычный сахар, манную крупу и тщательно перемешиваем.
  3. Накрываем массу полотенцем и оставляем на 10 минут – за это время манная крупа должна набухнуть.
  4. После указанного времени формируем круглые творожники.
  5. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем творожник под крышкой 2-3 минуты с обеих сторон.

Приготовьте к сырникам любимое варенье или сгущенное молоко и подавайте. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Сырники #Готовим дома