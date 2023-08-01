Ни уксуса, ни сахара, ни стерилизации: 10 минут - и соленые огурцы готовы
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Вкуснее и быстрее рецепта не существует!
Соленые огурцы – это идеальное угощение, которое любят все. Хрустящие, слегка острые овощи отлично совмещаются практически с любым гарниром. Но большинство рецептов предполагают в своем составе уксус, сахар и стерилизацию.
"Це Смак" предлагает закрыть огурцы без сахара и уксус, да еще без стерилизации! Это не только "вкусный" способ закрыть огурцы на зиму, но еще быстрый. Хрустите с удовольствием!
Как засолить огурцы без стерилизации
Ингредиенты на 10 порций (на трехлитровую банку):
- огурцы — 1,5 кг;
- чеснок — 1 шт.;
- соль — 1 ст. л.;
- черный перец (горошком) — 5 шт.;
- лавровый лист — 4 шт.;
- листья вишни — 3 шт.;
- листьев смородины — 3 шт.;
- листья хрена — 3 шт.;
- зонтики укропа — 2 шт.;
- огурцы — 1,5 кг;
- чеснок — 1 шт.;
- соль — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- На дно банки выложите соцветия укропа, листьев смородины, хрена и вишни, лавровый лист.
- Промойте огурцы и отрежьте кончики. Плотно сложите их в банке. Добавьте перец и чеснок.
- Смешайте соль с небольшим количеством холодной воды, перемешайте до однородности и залейте в банку. Долейте воды без соли.
- Закройте банку пластмассовой крышкой и отправьте в подвал.
- Если нет возможности отправить огурцы в подвал, оставьте их на трое суток при комнатной температуре. Затем прокипятите рассол и залейте его обратно в банку. Закрутите емкость и оставьте в комнате.
К таким огурчикам пожарьте хрустящий картофель по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!