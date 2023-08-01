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Если не хочется в жару стоять у плиты: быстрый рецепт вермишели с овощами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Будете готовить весь сезон! Новость обновлена 01 августа 2023, 21:16
Будете готовить весь сезон!. Фото shuba.life

Простой рецепт домашнего сытного ужина

Если вам необходимо быстро и сытно накормить всю семью, а паста с сырным соусом уже надоела, самое время приготовить вермишель с кабачками на сковороде. Это отличный вариант легкого блюда для обеда или ужина, когда нужно что-то приготовить на скорую руку.

В этом блюде от Shuba мало калорий и много пользы, ведь в нем так много овощей, а вермишель с ними отлично гармонирует. У блюда интересная текстура и аппетитный вид. К тому же, готовится оно быстро и в качестве гарнира сочетается и с мясом, и с рыбой.

Как приготовить вермишель с кабачками

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачки — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • помидоры — 1 шт.;
  • лавровый лист молотый, соль — по вкусу;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • вермишель — 50 г.

Способ приготовления:

  1. Натрите все овощи на крупной терке, смешайте их в миске. Добавьте в овощную массу молотый лавровый лист, 3 столовые ложки растительного масла и перемешайте.
  2. В сковороде разогрейте оставшееся растительное масло, выложите туда овощи. Нагрейте их на сильном огне до шкварчания. Перемешайте, убавьте огонь и накройте крышкой. Готовьте 15 минут, периодически перемешивая — за это время овощи должны пустить сок
  3. К овощной массе добавьте 4 ст. л. с верхом вермишели, все перемешайте, накройте крышкой и тушите около 5 минут или согласно инструкции на упаковке, если у вас вермишель-паутинка.
  4. Добавьте соль, перемешайте, выключите огонь и дайте блюду настояться под крышкой 10 минут.

К такой вермишели с овощами приготовьте мясо по еврейскому рецепту и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Макароны #Готовим дома