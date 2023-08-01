Если не хочется в жару стоять у плиты: быстрый рецепт вермишели с овощами
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Простой рецепт домашнего сытного ужина
Если вам необходимо быстро и сытно накормить всю семью, а паста с сырным соусом уже надоела, самое время приготовить вермишель с кабачками на сковороде. Это отличный вариант легкого блюда для обеда или ужина, когда нужно что-то приготовить на скорую руку.
В этом блюде от Shuba мало калорий и много пользы, ведь в нем так много овощей, а вермишель с ними отлично гармонирует. У блюда интересная текстура и аппетитный вид. К тому же, готовится оно быстро и в качестве гарнира сочетается и с мясом, и с рыбой.
Как приготовить вермишель с кабачками
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- помидоры — 1 шт.;
- лавровый лист молотый, соль — по вкусу;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- вермишель — 50 г.
Способ приготовления:
- Натрите все овощи на крупной терке, смешайте их в миске. Добавьте в овощную массу молотый лавровый лист, 3 столовые ложки растительного масла и перемешайте.
- В сковороде разогрейте оставшееся растительное масло, выложите туда овощи. Нагрейте их на сильном огне до шкварчания. Перемешайте, убавьте огонь и накройте крышкой. Готовьте 15 минут, периодически перемешивая — за это время овощи должны пустить сок
- К овощной массе добавьте 4 ст. л. с верхом вермишели, все перемешайте, накройте крышкой и тушите около 5 минут или согласно инструкции на упаковке, если у вас вермишель-паутинка.
- Добавьте соль, перемешайте, выключите огонь и дайте блюду настояться под крышкой 10 минут.
К такой вермишели с овощами приготовьте мясо по еврейскому рецепту и наслаждайтесь. Приятного аппетита!