Если не хочется в жару стоять у плиты: быстрый рецепт вермишели с овощами

Простой рецепт домашнего сытного ужина

Если вам необходимо быстро и сытно накормить всю семью, а паста с сырным соусом уже надоела, самое время приготовить вермишель с кабачками на сковороде. Это отличный вариант легкого блюда для обеда или ужина, когда нужно что-то приготовить на скорую руку.

В этом блюде от Shuba мало калорий и много пользы, ведь в нем так много овощей, а вермишель с ними отлично гармонирует. У блюда интересная текстура и аппетитный вид. К тому же, готовится оно быстро и в качестве гарнира сочетается и с мясом, и с рыбой.

Как приготовить вермишель с кабачками

Ингредиенты на 4 порции:

кабачки — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

помидоры — 1 шт.;

лавровый лист молотый, соль — по вкусу;

растительное масло — 4 ст. л.;

вермишель — 50 г.

Способ приготовления:

Натрите все овощи на крупной терке, смешайте их в миске. Добавьте в овощную массу молотый лавровый лист, 3 столовые ложки растительного масла и перемешайте. В сковороде разогрейте оставшееся растительное масло, выложите туда овощи. Нагрейте их на сильном огне до шкварчания. Перемешайте, убавьте огонь и накройте крышкой. Готовьте 15 минут, периодически перемешивая — за это время овощи должны пустить сок К овощной массе добавьте 4 ст. л. с верхом вермишели, все перемешайте, накройте крышкой и тушите около 5 минут или согласно инструкции на упаковке, если у вас вермишель-паутинка. Добавьте соль, перемешайте, выключите огонь и дайте блюду настояться под крышкой 10 минут.

К такой вермишели с овощами приготовьте мясо по еврейскому рецепту и наслаждайтесь. Приятного аппетита!