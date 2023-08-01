Картофель в кляре: как удивить гостей закарпатским блюдом
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Простой рецепт сытного домашнего ужина
Жареный картофель – одно из самых популярных блюд на кухне. И не удивительно, ведь она готовится быстро, не нуждается в изящных продуктах, а на вкус получается невероятной.
Если вы не очень любите готовить на кухне или нет времени — нет ничего лучше, чем приготовить картофель в кляре по закарпатскому рецепту. Нежный и ароматный картофель от "1 хвилина" понравится вам так, что вы не будете готовить его по-другому!
Как приготовить жареный картофель в кляре
Ингредиенты:
- картофель среднего размера – 9-10 шт.;
- яйца куриные – 2-3 шт.;
- лук – половина;
- подсолнечное масло – для жарки;
- приправа для картофеля, перец черный молотый, соль – по вкусу;
- зелень – по желанию.
Способ приготовления:
- Чистим картофель и нарезаем слайсами.
- Нарезаем лук большими кольцами или полукольцами.
- Солим, перчим, все тщательно перемешиваем. Оставляем картофель постоять в течение 30-40 минут, после чего сливаем сок, который он пустил.
- Насыпаем в тарелку муку, в другую тарелку насыпаем взбиваем яйца. В сковороде на среднем огне нагреваем растительное масло.
- Каждый слайс картофеля обмакиваем в муке, затем в яйце и выкладываем на сковороду в один слой. Жарим с обеих сторон к золотистой странице.
- Таким образом обжариваем поочередно весь картофель, выкладываем на тарелку, украшаем зеленью.
Готовим к картофелю в кляре соус тартар. Приятного аппетита!