Картофельное пюре будет таять во рту: вам нужно всего четыре ингредиента
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Идеальное картофельное пюре готовиться так!
Картофель можно приготовить самыми разнообразными способами. Ее можно варить, тушить, запекать в фольге и на костре, пожарить с хрустящей корочкой, готовить в рукаве с мясом и рыбой. Но можете ли вы назвать что-то вкуснее сливочного картофельного пюре, которое просто тает во рту? Вряд ли у вас это получится! Да и не надо, если можно легко его приготовить и наслаждаться этим чудесным вкусом.
А можно ли приготовить знакомое с детства дело идеально? По рецепту РrostoWay это просто. Для нежного картофельного пюре вам понадобится только картофель, сливки, сливочное масло и желток! Вам просто нужно взбить все миксером – и вуаля, лучший гарнир готов!
Как приготовить самое нежное картофельное пюре
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.;
- нежирные сливки – 300 мл.;
- сливочное масло – 100 г;
- желток – 1 шт.
Способ приготовления:
- В подсоленной воде отварите картофель и слейте воду. Картошку разомните в пюре.
- Сливки подогрейте в микроволновке и добавьте их в пюре — так оно будет жирнее, легче по консистенции и с непревзойденным сливочным вкусом.
- Добавьте в пюре масло, желток и взбейте миксером.
Приготовьте к картофельному пюре курицу в хлебе по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!