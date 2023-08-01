Идеальное картофельное пюре готовиться так!

Картофель можно приготовить самыми разнообразными способами. Ее можно варить, тушить, запекать в фольге и на костре, пожарить с хрустящей корочкой, готовить в рукаве с мясом и рыбой. Но можете ли вы назвать что-то вкуснее сливочного картофельного пюре, которое просто тает во рту? Вряд ли у вас это получится! Да и не надо, если можно легко его приготовить и наслаждаться этим чудесным вкусом.

А можно ли приготовить знакомое с детства дело идеально? По рецепту РrostoWay это просто. Для нежного картофельного пюре вам понадобится только картофель, сливки, сливочное масло и желток! Вам просто нужно взбить все миксером – и вуаля, лучший гарнир готов!

Как приготовить самое нежное картофельное пюре

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.;

нежирные сливки – 300 мл.;

сливочное масло – 100 г;

желток – 1 шт.

Способ приготовления:

В подсоленной воде отварите картофель и слейте воду. Картошку разомните в пюре. Сливки подогрейте в микроволновке и добавьте их в пюре — так оно будет жирнее, легче по консистенции и с непревзойденным сливочным вкусом. Добавьте в пюре масло, желток и взбейте миксером.

Приготовьте к картофельному пюре курицу в хлебе по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!