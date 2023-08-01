Получится таким густым, что ложка будет стоять вертикально: готовим невероятный домашний кетчуп по семейному рецепту
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Попробуйте раз — и никогда не купите кетчуп в магазине
Полезный соус – это кетчуп, приготовленный дома. Готовить его легко, вкус можно регулировать под собственные желания и разные блюда, и вы точно будете знать, что в его составе только натуральные ингредиенты.
Вместе с "Їсти" именно такой домашний кетчуп и приготовим! Простой в приготовлении, густой кетчуп точно станет хитом всей зимы. Потому берем ингредиенты и идем готовить!
Как приготовить классический домашний кетчуп
Ингредиенты:
- 2,5 кг помидоров;
- 0,5 стакана сахара;
- 2 бутона гвоздики;
- 20-25 горошин черного перца;
- 2 ст. л. 9% уксуса;
- 0,5 ст. л. соли;
- зелень, базилик, петрушка, укроп – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Вымойте томаты, вырежьте у них плодоножки. Нарежьте помидоры маленькими кусочками. Уложите в кастрюлю, доведите до кипения и варите еще 20 минут на среднем огне, прикрыв кастрюлю крышкой.
- Когда смесь немного остынет, протрите ее через сито, снова вылейте в кастрюлю, поставьте на средний огонь и варите без крышки в течение часа до загустения.
- Из марли сделайте небольшой мешочек, в который сложите все специи. Мешочек опустите в кипящую массу, посолите ее, добавьте уксус и сахар. Перемешайте и подождите 10 минут.
- Разлейте кетчуп в предварительно простерилизованные банки и закатайте стерильными крышками.
Банки лучше стерилизовать по советам "Телеграфа". Так у вас получится сделать это быстрее.