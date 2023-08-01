Получится таким густым, что ложка будет стоять вертикально: готовим невероятный домашний кетчуп по семейному рецепту

Попробуйте раз — и никогда не купите кетчуп в магазине

Полезный соус – это кетчуп, приготовленный дома. Готовить его легко, вкус можно регулировать под собственные желания и разные блюда, и вы точно будете знать, что в его составе только натуральные ингредиенты.

Вместе с "Їсти" именно такой домашний кетчуп и приготовим! Простой в приготовлении, густой кетчуп точно станет хитом всей зимы. Потому берем ингредиенты и идем готовить!

Как приготовить классический домашний кетчуп

Ингредиенты:

2,5 кг помидоров;

0,5 стакана сахара;

2 бутона гвоздики;

20-25 горошин черного перца;

2 ст. л. 9% уксуса;

0,5 ст. л. соли;

зелень, базилик, петрушка, укроп – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Вымойте томаты, вырежьте у них плодоножки. Нарежьте помидоры маленькими кусочками. Уложите в кастрюлю, доведите до кипения и варите еще 20 минут на среднем огне, прикрыв кастрюлю крышкой. Когда смесь немного остынет, протрите ее через сито, снова вылейте в кастрюлю, поставьте на средний огонь и варите без крышки в течение часа до загустения. Из марли сделайте небольшой мешочек, в который сложите все специи. Мешочек опустите в кипящую массу, посолите ее, добавьте уксус и сахар. Перемешайте и подождите 10 минут. Разлейте кетчуп в предварительно простерилизованные банки и закатайте стерильными крышками.

Банки лучше стерилизовать по советам "Телеграфа". Так у вас получится сделать это быстрее.