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Получится таким густым, что ложка будет стоять вертикально: готовим невероятный домашний кетчуп по семейному рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой в приготовлении, но невероятно вкусный домашний кетчуп
Простой в приготовлении, но невероятно вкусный домашний кетчуп. Фото jisty.com.ua

Попробуйте раз — и никогда не купите кетчуп в магазине

Полезный соус – это кетчуп, приготовленный дома. Готовить его легко, вкус можно регулировать под собственные желания и разные блюда, и вы точно будете знать, что в его составе только натуральные ингредиенты.

Вместе с "Їсти" именно такой домашний кетчуп и приготовим! Простой в приготовлении, густой кетчуп точно станет хитом всей зимы. Потому берем ингредиенты и идем готовить!

Как приготовить классический домашний кетчуп

Ингредиенты:

  • 2,5 кг помидоров;
  • 0,5 стакана сахара;
  • 2 бутона гвоздики;
  • 20-25 горошин черного перца;
  • 2 ст. л. 9% уксуса;
  • 0,5 ст. л. соли;
  • зелень, базилик, петрушка, укроп – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Вымойте томаты, вырежьте у них плодоножки. Нарежьте помидоры маленькими кусочками. Уложите в кастрюлю, доведите до кипения и варите еще 20 минут на среднем огне, прикрыв кастрюлю крышкой.
  2. Когда смесь немного остынет, протрите ее через сито, снова вылейте в кастрюлю, поставьте на средний огонь и варите без крышки в течение часа до загустения.
  3. Из марли сделайте небольшой мешочек, в который сложите все специи. Мешочек опустите в кипящую массу, посолите ее, добавьте уксус и сахар. Перемешайте и подождите 10 минут.
  4. Разлейте кетчуп в предварительно простерилизованные банки и закатайте стерильными крышками.

Банки лучше стерилизовать по советам "Телеграфа". Так у вас получится сделать это быстрее.

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