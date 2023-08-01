Домашний плавленый сыр: несколько продуктов и 10 минут времени, а получается вкуснее магазинного

Перестанете покупать в магазине

Вкусный сыр можно без лишних хлопот приготовить дома. Мы делились рецептом нежного сливочного сыра. Теперь рассказываем, как готовить плавленый продукт, который будет в разы вкуснее магазинных аналогов.

Плавленый сыр дома – нужный продукт. С ним готовят закуски и просто смазывать на хлеб его очень вкусно. Как приготовить такой сыр своими силами, рассказали на портале "1 минута".

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 500 г;

масло сливочное – 60 г;

соль – 0,5 ч.л;

сода – 0,5 ч.л;

яйцо куриное –1 шт

зелень по желанию.

Способ приготовления:

В глубокую миску перекладываем кисломолочный творог и пробиваем погружным блендером до однородности. Можно обойтись и без блендера – перетереть через сито. Сыр выкладываем в кастрюлю с толстым дном. Посуда не должна быть эмалированной. Добавляем сырое яйцо, соду и соль, тщательно перемешиваем в однородную массу. Ставим кастрюлю на небольшой огонь. Греем, постоянно перемешивая. Быстро можно заметить, как сыр понемногу плавится и превращается в однородную, расплавленную, тягучую творожную массу. На этом шаге добавляем сливочное масло комнатной температуры. Продолжаем перемешивать. Когда творожная масса закипит, выключаем огонь. Оставляем на 10 минут – остыть.

Готовый творог имеет приятную кремовую текстуру. Это идеальная намазка для бутербродов и закусок. Очень вкусно с таким сыром сделать рулет на праздничный стол.