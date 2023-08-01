Домашний плавленый сыр: несколько продуктов и 10 минут времени, а получается вкуснее магазинного
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Перестанете покупать в магазине
Вкусный сыр можно без лишних хлопот приготовить дома. Мы делились рецептом нежного сливочного сыра. Теперь рассказываем, как готовить плавленый продукт, который будет в разы вкуснее магазинных аналогов.
Плавленый сыр дома – нужный продукт. С ним готовят закуски и просто смазывать на хлеб его очень вкусно. Как приготовить такой сыр своими силами, рассказали на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 500 г;
- масло сливочное – 60 г;
- соль – 0,5 ч.л;
- сода – 0,5 ч.л;
- яйцо куриное –1 шт
- зелень по желанию.
Способ приготовления:
- В глубокую миску перекладываем кисломолочный творог и пробиваем погружным блендером до однородности. Можно обойтись и без блендера – перетереть через сито.
- Сыр выкладываем в кастрюлю с толстым дном. Посуда не должна быть эмалированной. Добавляем сырое яйцо, соду и соль, тщательно перемешиваем в однородную массу.
- Ставим кастрюлю на небольшой огонь. Греем, постоянно перемешивая. Быстро можно заметить, как сыр понемногу плавится и превращается в однородную, расплавленную, тягучую творожную массу.
- На этом шаге добавляем сливочное масло комнатной температуры. Продолжаем перемешивать. Когда творожная масса закипит, выключаем огонь. Оставляем на 10 минут – остыть.
Готовый творог имеет приятную кремовую текстуру. Это идеальная намазка для бутербродов и закусок. Очень вкусно с таким сыром сделать рулет на праздничный стол.